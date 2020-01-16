與春華旗下SPAC合併 復星Lanvin紐交所上市

Lanvin企業估值15億美元

Lanvin董事長兼首席執行官程雲表示，合併後復朗集團佔公司65%股權，最快今年第二季完成併購交易。她又稱，未來會繼續拓展歐洲市場，並加強滲透亞太、大中華及北美市場，亦將考慮更多併購機會，包括時尚消費品牌及數碼公司等。

今年將收購兩個消費品牌

是次交易對Lanvin的預估（pro forma）企業價值約15億美元，合併後預估市值約19億美元，公司股票代碼將為「LANV」，集資達5.44億美元，其中包括信託帳戶的4.14億美元現金，以及來自復星、伊藤忠商事株式會社、九興控股（1836）等共計1.3億美元的上市後私募投資（PIPE）和遠期股份購買協議（FPA）。程雲提到，今年將收購兩個消費品牌，現階段有多個潛在目標，仍在篩選過程當中，又指將考慮投資中國本地品牌，以建立時尚品牌生態圈。

稱業務集中歐美 不應被視中概股

問及近日中概股退市危機，程雲表示，未有考慮從美國退市或赴港作第二或雙重上市，強調集團擁有5個海外品牌，主攻歐美市場，業務足跡遍佈全球，而在大中華地區僅佔全球收入14%，不認為存在政治敏感問題。PCAC董事長兼首席執行官、春華資本合伙人陳桐則稱，PCAC一直尋求全球性公司作為併購目標，而Lanvin在全球80多個國家擁有銷售點和門店，不應被視為中概股，又指作為全球消費品牌在美上市是一個合適的選擇。

明報記者

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