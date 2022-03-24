瑞聲上季盈利急跌七成 停派末期息

四大業務毛利率齊急跌

瑞聲科技去年淨利潤按年跌12.6%至達13.16億元（人民幣．下同），遜市場預期。單計第四季淨利潤按年跌72%至2.12億元，毛利率急跌7.6個百分點至20.5%，四大業務的毛利率均急跌，當中光學業務毛利率按年跌至負數（見表），主要由於一次過調整及塑膠鏡頭行業單價下降等因素影響。上季收入按年微升0.6%至48.12億元，毛利按年跌26.6%至9.86億元。收入按業務劃分，除聲學業務外，其他3項業務均出現按年跌幅，聲學業務按年升8.4%至22.44億元，電磁傳動及精密結構件業務跌6.2%至17.97億元，光學業務跌4.2%至5.13億元。瑞聲表示，年內受全球供應鏈中斷、經營成本上漲、晶片短缺導致需求減弱、沒有特殊匯兌收益及政府補貼減少等影響。

公司指受疫情晶片短缺影響

全年計，瑞聲收入僅升3.1%至176.67億元，毛利按年升3.3%至43.65億元，毛利率24.7%，按年持平。集團投資者關係總監黃美娟於業績會上表示，去年初毛利率受到較大壓力，主要受疫情及晶片短缺影響，聲學及光學產品的平均單價有所下降。

黃美娟表示，整體光學市場競爭相當激烈，今年首要目標為提升手機鏡頭的出貨量，提高產能利用率，從而改善毛利率水平，在塑膠鏡頭方面採取積極態度，對出貨量持樂觀態度。她又稱，在聲學業務方面，今年自北美客戶的收入和毛利率將有較好的表現。另外，她預料，今年安卓市場馬達出貨量將會按年翻倍，受應用場景增加帶動，精密結構件業務將成為收入增長支撐之一。