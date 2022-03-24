經濟

其他收益急升1倍 主來自分派京東

【明報專訊】騰訊控股（0700）去年突然分派所持京東（9618）股份，市場估計或涉避免惹內地監管注意，甚至揣測可能進一步出售其他投資。集團披露，去年其他收益淨額約1494.67億元（人民幣‧下同），按年翻一倍或增923.36億元，其中絕大部分來自被視為出售行動的分派京東股份，這次分派錄得約782億元特殊收益。

首席戰略官：減持為套現投資更多公司

市場關心騰訊會否進一步分派手上投資，騰訊首席戰略官James Mitchell表示，集團有80%投資於私營公司，項目又會隨着時間發展成為上市公司；在騰訊目前的投資組合中，約有一半價值來自上市公司，故認為騰訊定期減持上市公司股份屬正常操作，以便套現資金投資更多私營公司。

James Mitchell表示，騰訊每年均會減持不同公司股份，以套現約數十億元資金。近月則因為減持較知名的公司京東和SEA（美：SE），故受到市場矚目。他又稱，減持屬內部決定，騰訊在管理投資組合時會保持有序退出，關注整體資本管理和股東回報等。

翻查資料，騰訊目前手上仍有不同巨額投資（見表2），當中以美團（3690）的約16.7%股權、市值約1600.89億元最多，其次為SEA的22.9%股權，市值約1240.3億元。

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