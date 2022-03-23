施羅德James Luke：增持黃金對冲股巿動盪

世界黃金協會剛發表報告指出，預期2022年滯脹壓力可能會逐步加劇，在以人民幣資產為主的中國投資者的投資組合中，黃金或能夠扮演重要的戰略角色。並且黃金這種超越貨幣的非人民幣資產，可能會在財富保值和購買力保護上具有重要意義。該報告亦指出，黃金往往在美國聯儲局緊縮周期之前的幾個月表現不佳，但在第一次加息之後的幾個月卻表現出色，部分原因可能與美元的相反走勢有關（見圖）。另一方面，美股在加息周期前表現最為強勢，但之後的回報率卻較低。

俄烏局勢倘惡化 金價或續升

施羅德金屬基金經理James Luke表示，俄羅斯入侵烏克蘭已造成許多後果，市場固然無法忽視數以百萬計的人正深受人道影響，但作為投資者，他認為當前市場存在極大不明朗因素。在市場動盪期間，投資者認為黃金具有避險特性，因而轉向這類資產。隨着2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，金價升至每盎司1974美元，是自2020年9月以來的最高水平。

在發生目前危機前，金價自2020年底起一直在每盎司1800美元的水平徘徊而未有明顯上升。到了2020年底及2021年的金價下跌，主要可歸咎於市場預料貨幣或財政政策將於新冠疫情危機結束後恢復正常。黃金需求在危機發生前已在上升，因受俄烏局勢的地緣政治壓力等因素影響，於1月及2月初美國實際利率大幅上升之際，一般情况都會拖累金價，當時金價卻仍維持穩健。若今後衝突惡化或制裁未達預期效果，金價或會繼續上升。

地緣政治風險勢持續

Luke表示，即使在局勢升溫前已有迹象顯示，機構投資者以黃金作為投資組合對冲工具的需求正轉趨積極。無論地緣政治局勢如何發展，這種情况相信亦將於2022年內持續。除了在市場壓力加劇期間尋求保值外，相信很多投資者亦認為在宏觀經濟環境異常的情况下，即將到來的加息周期風險極高。

除債務高企外，已發展經濟體系對於大規模貨幣及財政刺激措施已形成依賴性。實體經濟與金融市場於撤銷刺激措施，以及利率上升出現負反饋循環的可能性已有所增加，意味着刺激措施的作用將會減退。

他指出，加息及撤銷量化寬鬆完全有可能對經濟體系造成重大負面影響，以致消費者實際收入呈負增長而快速逆轉。現時，出現低增長、通脹高企或持續升溫的滯脹可能性較高，而且長期處於金融壓抑及負實際利率的可能性較大。此宏觀經濟環境對黃金而言極為有利。在目前的不明朗因素下，機構投資者很可能會因其他選擇沒那麼吸引而傾向考慮以黃金等資產實現投資組合多元化。

加息及撤量寬 滯脹可能性高

雖然加密貨幣在近幾季吸納了不少黃金市場的資金，但該領域所面臨的監管壓力正變得愈來愈大。與此同時，與2013年形成鮮明對比的是，初始股票估值極高，當時出現黃金被拋售而轉投股票配置。更廣泛而言，由於經濟體系債務高企，孳息率仍接近歷史低位，加上通脹很可能呈現結構性上漲，現時已很難說政府債券等傳統對冲工具跟從前一樣吸引。

世界黃金協會報告認為，持續高漲的通脹、由疫情、地緣政治局勢等造成的市場波動及強勁需求，如央行、金飾等一些因素也會支持對黃金需求。有分析認為2022年，黃金作為一項戰略資產的價值將突顯。

龍彩霞 明報記者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 基金特區]