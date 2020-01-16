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133 PORTOFINO 背山面海 自然景色療癒

【明報專訊】新冠疫情持續逾兩年，空氣清新的鄉郊已成為很多香港人假日放鬆身心的好去處。背山面海、遠離煩囂的現樓新盤，相信更是換樓人士的好選擇。信置（0083）旗下位處西貢對面海的133 PORTOFINO已屆現樓，項目採低密度設計，提供26伙分層戶及7幢洋房，現餘部分洋房和分層戶待售。屋苑最大賣點是擁有優美的自然景色，令人充滿療癒舒服的感覺。

明報記者 容婌維

攝影 林靄怡

採低密度設計的133 PORTOFINO，兼融分層單位和洋房；屋苑位處康健路半山地段，遠離西貢公路，毗鄰萬宜漁村、官門漁民新村等傳統村落，環境清幽寧靜。

今次介紹的7號屋現樓示範洋房，實用面積3491方呎，連629方呎花園及901方呎天台，連同地庫及天台，洋房合共5層，屋內設私家升降機方便戶主上落。

洋房內設升降機

從地面大門經過前庭進入室內，玄關旁是多用途房及廚房；廚房配套家電齊備，並附設兩邊工作枱面，而廚房對面的多用途房，設有洗衣乾衣機，可用作洗衣房。

從玄關往前走便到達飯廳。設計師在飯廳放置可坐7至8人的西式長飯桌。毗鄰的客廳外接花園，設計師特別在客廳設計上加添花草元素，與花園互相呼應。

客廳設計與花園呼應

除客飯廳外，第2層也有一個偏廳，可讓家人日常聚首聯誼。偏廳面積約300方呎，設計師除了放置梳化及茶几外，亦利用屏風劃出書房，有需要時可變身為閱讀室，自成一國。

7號洋房屬4房3套設計，其中兩間睡房位於第2層，同望屋苑會所泳池景。另外兩間睡房均位於第3層。主人套房開則方正，外連66方呎露台，同享室內戶外空間，露台更可觀賞西貢開揚海景；套廁空間充足，分別設有浴缸、淋浴間，亦設雙洗手盆。至於另一套房，設計師將其改造成衣帽間，靠牆設置多個大衣櫃及鞋櫃，方便戶主存放衣物首飾。

主人套房連接66呎大露台

天台面積則超過900方呎，可盡覽西貢海景，並設有洗手盆，可讓戶主享受日光浴之餘，閒時亦可與親友在家中BBQ，舉行派對，十分方便。

133 PORTOFINO位置偏離西貢市中心，住戶以私家車代步是最方便的交通選擇。住客車位數量充足，每幢洋房均設有兩個位於地庫的車位，住戶亦可由車庫直接進屋。至於26伙分層單位方面，屋苑提供30個住客車位，即比單位數目還要多。

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