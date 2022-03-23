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新地長沙灣酒店對出碼頭申建登岸梯級

【明報專訊】儘管疫情重創旅遊業，新地（0016）仍積極規劃酒店項目，注入新元素吸客。新地早前向城規會申請，就持有的長沙灣荔盈街酒店地附近的廢棄碼頭進行改裝，包括安裝兩套登岸梯級，以提升長沙灣海濱長廊的海上通達性。

據城規會文件顯示，該碼頭面積約1695方呎，新地計劃改裝現有已廢棄碼頭，在碼頭兩側建登岸梯級，以供兩艘長度小於 35 米的客船/休閒船同時停靠，並作為海濱設施的一部分。申請人計劃把登岸梯級和海濱長廊（契約要求）一起管理，其中登岸梯級於每天上午10時至晚上8時開放供公眾使用。

新地指出，擬議的登岸梯級將成為新的公共登岸設施，並指提案符合海濱事務委員會頒布的海港規劃原則；而已停用碼頭改造工程可行性研究，亦已確認擬議的登岸梯級在技術上可行，並不會對周邊海上交通和環境造成負面影響。

資料顯示，新地持有的酒店地2019年2月獲城規會准建1幢25層高綜合酒店大樓，包括地庫及空中花園樓層，地下至2樓為零售及餐飲設施，提供975間酒店房間，總樓面約37.43萬方呎。

十四鄉項目縮減高球場增戶外設施

另新地亦就西貢大型住宅項目十四鄉項目提交優化方案，修訂主要是縮減地盤C內東南方及西北方的高爾夫球練習場，以及迷你高爾夫球練習場/短桿區/康樂及體育中心及附屬設施，擬分拆成較細小的單層建築物，同時略為修改建築物的外形，如康樂及體育中心，以加強天台花園及地面的行人連接等，而修訂將不涉及更改樓面面積。

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