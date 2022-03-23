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紅山洋房逾億沽 新盤市場本月最大宗

【明報專訊】隨着疫情逐步緩和，加上下月起放寬限聚令，新盤市場近日交投略回升，本月至昨日暫錄約86宗成交。華懋、信置（0083）等發展的赤柱大潭紅山半島，昨以1.175億元售出一幢洋房，成為新盤市場本月首宗逾億元成交。

成交紀錄冊顯示，紅山半島B區松柏徑140號洋房，4房雙套房間隔，實用3142方呎，連815方呎花園及1315方呎天台；招標成交價1.175億元，實呎37,397元。項目今年以來錄得2宗一手成交，合共套現逾2.1億元。此外，永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA已屆現樓，本月至今錄7宗成交。成交冊顯示，1A座20樓B室，屬頂層特色連天台大宅。實用947方呎，連146方呎平台及643方呎天台，屬3房套間隔，昨日以1818萬招標售，實呎19,197元。

維港滙II 周六開售115伙

新盤發展商搶閘在下月限聚令放寬前推售餘貨。由會德豐、信置等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨新增銷售安排，周六（26日）開售115伙，包括64伙價單推出、另51伙招標。以價單推出的64伙，實用278至807方呎，折實價671.16萬至2265.57萬元，折實實呎23,432元至30,574元，折實均呎27,331元。以售價計，預計可套現約10.8億元，折實價計則約8.8億元。維港滙系列本月累售12伙，套現逾1.79億元；開售至今累售712伙，套現逾100.5億元。

另外，其士（0025）與市建局的大角嘴傲寓已屆現樓，推出2伙連天台特色戶招標。包括30樓A室及30樓B室，同屬3房套房，實用分別689方呎及706方呎，分別連41、42方呎平台，以及604方呎、593方呎天台。將於周六起招標，招標期至今年底。

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