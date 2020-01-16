牽晴間撻訂貨 不足1個月賣貴9萬 政府預告下月寬社交距離 3客爭購2房555萬易手

明報記者 容婌維、陳寶恩

中原高級區域聯席董事藍浩然表示，上述成交為牽晴間9座中層D室，實用385方呎，2房間隔，業主原開價550萬元，日前獲3組客洽購，最終獲一組客人追價5萬元承接，成交價555萬元，實呎14,416元。原業主2014年365萬元購入，帳面獲利約190萬元或約52%。該單位本月初以546萬元售出，及後買家決定撻訂，據悉該買家當時已樓價約3％的訂金，即原業主當時殺訂近16.4萬元。單位在不足1個月後重新售出，成交價亦較本月初撻訂前成交價貴9萬元或近2%；換言之，原業主實際多賺25萬元。

新元中3房套1030萬沽超估價3%

此外，隨着市民逐步消化新一波疫情影響，新元朗中心新近罕有錄得高於銀行估價二手成交。利嘉閣地產高級分區董事黃永全表示，新元朗中心5座低層A室，實用870方呎，3房1套連儲物室間隔，望街景，以1030萬元易手，實呎11,839元。單位網上銀行估價約999萬元，即成交價比估價略高3%，為近期市場罕見。至於新買家以新按保政策申請高成數按揭，以上述成交價1030萬元計算，買家最高可貸款900萬元，即樓價87%，首期約130萬元。原業主1993年以255.5萬元購入，帳面獲利774.5萬元。

另外，市場亦有投資者趁機入市。中原地產資深區域營業董事張永泉表示，灣仔嘉薈軒極高層1室，實用649方呎，2房間隔、望修頓球場，以1350萬元易手，實呎20,801元。原業主2008年1月1150萬元買入，帳面獲利200萬元或17%。買家屬投資客。

相思灣全幢海景村屋7000萬易手

西貢亦新錄近月罕見全幢村屋成交個案。世紀21奇豐營業董事廖振雄稱，清水灣相思灣單號新錄全幢村屋，物業建築面積2100方呎，屬4房套連兩廳間隔，另設約700方呎天台，以及2500方呎入契花園及泳池，望海景，以7000萬元成交，建呎33,333元。原業主2000年920萬元購入，持逾21年，帳面大賺6080萬元或6.6倍。