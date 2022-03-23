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經濟
2022年3月23日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
恒大物業首披露134億遭接管 去年中期手頭現金140億 分析：或涉資金遭私自抵押
恒大境外債1770億元 爭取7月底前推重組方案
融創延發業績 企業評級遭連降3級
阿里巴巴加碼回購 股價升逾11%
騰訊音樂擬介紹形式港上市
匯豐恒生推手機入票服務
停紅股大行唱淡 煤氣插逾14% 花旗估3年沒紅股 大和料短期難加價
恒地核心盈利減9% 遜預期 新界地「曬馬」 北都土儲3790萬呎
紓成本壓力 港日清即食麵加價
恒安去年少賺三成 稱目前非調整價格時機
「國潮」復興 安踏去年純利升近五成
小米去年多賺近七成 勝預期 總裁：疫情不利物流 首季手機供貨具挑戰
藥明生物去年純利倍升 冀疫後延期藥物可恢復
需求疲軟供應鏈受限 舜宇去年僅多賺2.4%
閱文去年轉賺逾18億 受惠騰訊自營渠道收入增
儲局放鷹日寬鬆 圓匯跌至121 再破6年低 美股早段向上
Tesla德國首個超級工廠投產
致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐
張兆聰：恒指要轉勢 須先大成交破22500
技術取勝：中化化肥料1.2元有支持
劉思明：受惠基建需求 留意10厘鋁股宏橋
周顯：客戶的遊艇在哪裏？
湯文亮：這個暑假會旺到不得了
盧楚仁：儲局應每次加息0.375厘
牽晴間撻訂貨 不足1個月賣貴9萬 政府預告下月寬社交距離 3客爭購2房555萬易手
映御入伙後首宗蝕讓 特色戶5年實蝕7%
紅山洋房逾億沽 新盤市場本月最大宗
爆疫下1月零動工 13個月再現
新地長沙灣酒店對出碼頭申建登岸梯級
霍英東家族 5500萬沽油麻地舖
133 PORTOFINO 背山面海 自然景色療癒
上月洋房呎售逾2.5萬
施羅德James Luke：增持黃金對冲股巿動盪
周顯：客戶的遊艇在哪裏？
【明報專訊】昨天說到瑞士銀行隨着時代而改變，其實它的經營模式也已改變了不少。
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投資二三事
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