致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐

克萊恩表示，福克納曾多次向她保證，航空公司的機師不會接觸到被稱為MCAS的飛行控制系統，試圖爭取FAA批准，在航空公司的飛機手冊和培訓文件，刪除有關該系統的內容。克萊恩稱，福克納撒謊，要是自己知道波音工程師將MCAS的權限，擴大至包括低速、低空飛行條件，她將重新評估FAA需要對機師接受多少培訓。

福克納否認控罪，聲稱聯邦檢察官將他視為737 MAX墜機事件的替罪羊。該兩宗空難導致346人死亡，並擾亂全球航空業。福克納的辯護律師稱，福克納並非工程師，另有許多人參與了飛行控制系統的設計和認證。

福克納是MAX事件中，唯一被美國司法部指控要承擔責任的人。波音此前同意支付25億美元，就司法部的刑事調查達成和解。

（綜合報道）

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