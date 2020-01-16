經濟
國際金融

儲局放鷹日寬鬆 圓匯跌至121 再破6年低 美股早段向上

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾預告，如有需要，可能在一次或多次議息會議宣布加息半厘，預示聯儲局更趨鷹派。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨讚揚鮑威爾言論，並強調加息「愈快愈好」。聯儲局放鷹，與維持超寬鬆的日本央行背道而馳，日圓兌每美元昨跌至121，為2016年2月以來新低。今年以來，日圓兌美元累計跌近5%。美銀分析師預期，日圓兌每美元可能在9月跌至123。

投資者逐漸消化鮑威爾的鷹派觀點，美股三大指數早段向上。雖然Nike（美：NKE）的大中華區銷售萎縮，但受惠於北美需求強勁，其上季整體收入按年增長5%至109億美元，刺激股價早段升逾4%，助道指早段升逾200點。歐盟成員國外長對是否制裁俄羅斯原油意見分歧，國際油價午夜前跌1%。彭博社稱，英國政府準備介入，暫時接管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，俄氣）在英國的零售供應子公司，將其收歸國有。

布拉德：加息「愈快愈好」

上周投票支持聯儲局加息半厘的布拉德表示，至少要令貨幣政策恢復中性，以避免對已經過高的通脹增添上行壓力。中性利率（neutral rate）是既不刺激，也不抑制通脹的利率水平。布拉德估計，這水平為2厘。

他認為現在判斷5月是否加息半厘為時過早，不過他重申今年利率應上調至3厘以上。他表示，可借鑑1994年的緊縮周期。當時的聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan），在1994至95年初，將利率由3厘提高至6厘，助美國實現經濟軟着陸，並開創了長達10年的經濟擴張。鮑威爾常稱讚格林斯潘為楷模，希望複製當年的成功例子。

布拉德稱，參考歷史，愈快採取行動，愈有可能令通脹趨向目標水平，令美國經濟繁榮。聯儲局上周公布的點陣圖顯示，聯儲局官員預計，今年底的利率將升至1.9厘，而明年底將升至2.8厘。不過鮑威爾最新的表態，反映其立場更趨鷹派。

美2年期債息曾高見2.2厘

在鮑威爾放鷹後，高盛預期聯儲局將在5月及6月各加息半厘，並在今年下半年的4次會議，各加息四分之一厘，然後再在明年第一至第三季，每季各加息四分之一厘，預測聯邦基金利率在明年底將升至介乎3厘至3.25厘。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期聯儲局5月加息半厘的概率達六成以上，而6月再加息半厘的概率也接近六成。

對利率敏感的兩年期國債孳息率昨曾高見2.2厘，是2019年以來高位。美國10年期國債孳息率曾逼近2.4厘。美國國債孳息率曲線趨平。美銀的分析師表示，交易員可能正挑戰聯儲局的經濟軟着陸觀點。摩根士丹利的分析師稱，尚未確定聯儲局在遏抑通脹之際，能否實現經濟軟着陸。不過鮑威爾強調，聯儲局看重的指標，美國3個月國庫券現貨利率，與3個月國庫券的18個月遠期合約之間的利差，未見衰退的迹象。彭博提供的數據顯示，兩者利差仍然陡峭，達到229個基點。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒大物業首披露134億遭接管 去年中期手頭現金140億 分析：或涉資金遭私自抵押
恒大物業首披露134億遭接管 去年中期手頭現金140億 分析：或涉資金遭私自抵押
恒大境外債1770億元 爭取7月底前推重組方案
恒大境外債1770億元 爭取7月底前推重組方案
融創延發業績 企業評級遭連降3級
融創延發業績 企業評級遭連降3級
阿里巴巴加碼回購 股價升逾11%
阿里巴巴加碼回購 股價升逾11%
騰訊音樂擬介紹形式港上市
騰訊音樂擬介紹形式港上市
匯豐恒生推手機入票服務
匯豐恒生推手機入票服務
停紅股大行唱淡 煤氣插逾14% 花旗估3年沒紅股 大和料短期難加價
停紅股大行唱淡 煤氣插逾14% 花旗估3年沒紅股 大和料短期難加價
恒地核心盈利減9% 遜預期 新界地「曬馬」 北都土儲3790萬呎
恒地核心盈利減9% 遜預期 新界地「曬馬」 北都土儲3790萬呎
紓成本壓力 港日清即食麵加價
紓成本壓力 港日清即食麵加價
恒安去年少賺三成 稱目前非調整價格時機
恒安去年少賺三成 稱目前非調整價格時機
「國潮」復興 安踏去年純利升近五成
「國潮」復興 安踏去年純利升近五成
小米去年多賺近七成 勝預期 總裁：疫情不利物流 首季手機供貨具挑戰
小米去年多賺近七成 勝預期 總裁：疫情不利物流 首季手機供貨具挑戰
藥明生物去年純利倍升 冀疫後延期藥物可恢復
藥明生物去年純利倍升 冀疫後延期藥物可恢復
需求疲軟供應鏈受限 舜宇去年僅多賺2.4%
需求疲軟供應鏈受限 舜宇去年僅多賺2.4%
閱文去年轉賺逾18億 受惠騰訊自營渠道收入增
閱文去年轉賺逾18億 受惠騰訊自營渠道收入增
Tesla德國首個超級工廠投產
Tesla德國首個超級工廠投產
致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐
致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐
張兆聰：恒指要轉勢 須先大成交破22500
張兆聰：恒指要轉勢 須先大成交破22500
技術取勝：中化化肥料1.2元有支持
技術取勝：中化化肥料1.2元有支持
劉思明：受惠基建需求 留意10厘鋁股宏橋
劉思明：受惠基建需求 留意10厘鋁股宏橋
周顯：客戶的遊艇在哪裏？
周顯：客戶的遊艇在哪裏？
湯文亮：這個暑假會旺到不得了
湯文亮：這個暑假會旺到不得了
盧楚仁：儲局應每次加息0.375厘
盧楚仁：儲局應每次加息0.375厘
牽晴間撻訂貨 不足1個月賣貴9萬 政府預告下月寬社交距離 3客爭購2房555萬易手
牽晴間撻訂貨 不足1個月賣貴9萬 政府預告下月寬社交距離 3客爭購2房555萬易手
映御入伙後首宗蝕讓 特色戶5年實蝕7%
映御入伙後首宗蝕讓 特色戶5年實蝕7%
紅山洋房逾億沽 新盤市場本月最大宗
紅山洋房逾億沽 新盤市場本月最大宗
爆疫下1月零動工 13個月再現
爆疫下1月零動工 13個月再現
新地長沙灣酒店對出碼頭申建登岸梯級
新地長沙灣酒店對出碼頭申建登岸梯級
霍英東家族 5500萬沽油麻地舖
霍英東家族 5500萬沽油麻地舖
133 PORTOFINO 背山面海 自然景色療癒
133 PORTOFINO 背山面海 自然景色療癒
上月洋房呎售逾2.5萬
上月洋房呎售逾2.5萬
施羅德James Luke：增持黃金對冲股巿動盪
施羅德James Luke：增持黃金對冲股巿動盪