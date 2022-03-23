藥明生物去年純利倍升 冀疫後延期藥物可恢復

年內，綜合項目按年增43.7%至480個，當中包括447個非新冠肺炎綜合項目，反映扣除新冠肺炎項目貢獻，業務增長仍強勁。臨牀前項目按年增加58.6%，錄得268個。藥明生物表示，由於疫情期間延期生產的相關其他疫苗及藥物有望恢復正常進度，從而進一步推高產能需求，預計相關業務增長勢頭不減。

石藥多賺8.6% 末期息增派逾11%

另外，石藥集團（1093）去年多賺8.6%，股東應佔基本溢利56.05億元，派末期息10港仙，按年增加11.1%；全年股息18港仙，按年增加41.2%。石藥昨績後收跌2.6%，報8.71港元。

石藥去年收入按年增加11.7%至278.67億元，當中成藥業務收入按年增加11.2%至226.81億元。原料產品業務38.19億元，按年增加18.2%；功能食品及其他業務收入錄13.66億元，按年增加4.6%。2021年度的研發費用按年增加18.8%至34.33億元，約佔成藥業務收入的15.1%。