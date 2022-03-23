經濟

小米去年多賺近七成 勝預期 總裁：疫情不利物流 首季手機供貨具挑戰

【明報專訊】受惠智能手機出貨量增長及平均售價上升，小米（1810）去年經調整淨利潤按年升69.5%至220.4億元（人民幣‧下同 ），勝市場預期，毛利按年升58.5%至582.61億元，毛利率按年升2.8個百分點至17.7%。但受競爭激烈影響，去年第四季智能電話毛利率按季跌2.7個百分點至10.1%，為年內最低一季（見圖）。小米總裁王翔於業績會上表示，今年首季手機供貨具挑戰，小米工廠集中在華東等地區，加上近期本港疫情不利內地物流，惟4月起物流將陸續恢復，以及晶片供應將在下半年有逆轉性改善。小米績前收報14.2港元，全日升6.1%。

明報記者 陳麗歡

小米去年純利按年跌5%至193.39億元，每股盈利按年跌8.2%至0.78元，不派末期股息，收入按年升33.5%至3283億元。按業務劃分，智能手機收入按年升37.2%至2088.69億元，IoT與生活消費產品收入升26.1%至849.80億元，互聯網服務收入升18.8%至282.12億元，互聯網毛利率創單季新高，達到76.1%。

王翔：今年出貨量預計2億部以上

小米表示，年內儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，智能手機業務仍穩健增長。年內手機出貨量1.9億部，按年升三成。問及今年出貨量能否突破2億部以上，王翔稱，2億部以上出貨量預估在公司計劃之內。首席財務官林世偉補充，據市場數據，去年小米全球手機市佔率約14%，與第一二名相比仍有很大提升空間。

單計第四季，智能手機出貨量4410萬部，按年升4.4%，平均售價1143.6元，按年升13.3%，主因高端智能手機出貨量佔比增加。但上季智能手機毛利率按年微跌0.4個百分點至10.1%，按季跌2.7個百分點。小米稱，因季內為內地主要購物節日，增加促銷力度。

第四季智能電話毛利率跌至年內最低

此前，有市場報告顯示，蘋果（美：AAPL）第四季智能手機在內地市佔率達23%，創歷史新高，為蘋果6年來首次成為內地最暢銷的智慧手機品牌，季內銷量按年增長32%；相反，內地品牌的智能手機總銷量跌9%。分析師表示，原因包括中國智能手機品牌市場的起價較低，以及美國對華為實施制裁的影響，而華為屬蘋果在高端市場的主要競爭對手。

相關字詞﹕手機出貨量 王翔 雷軍 蘋果 智能手機 小米

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