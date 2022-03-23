「國潮」復興 安踏去年純利升近五成

全年每股派息倍增

安踏昨日績前股價升4.8%。截至去年12月底止，集團全年收入達493.3億元，好過市場預期的481.5億元，並按年上漲38.9%。毛利率錄61.6%，同樣勝預期的60.9%，按年則升3.4個百分點。

按品牌劃分，安踏主品牌去年收益240.12億元，較2020年157.49億元急增52.5%，並再度超越FILA品牌收益，佔整體達48.7%；而FILA去年收入按年升25.1%至218.22億元，佔整體收益44.2%。所有其他品牌則錄34.94億元收益，按年增長51.1%。

安踏主品牌收益超FILA

截至去年底止，安踏全球分店達9403間；FILA及DESCENTE門市則分別有2054和182間。

集團預期，截至今年底止，安踏全球門店數目將為9200至9300間，而FILA門店增到1900至2000間；DESCENTE門店數目預計有190至200間。