經濟

紓成本壓力 港日清即食麵加價

【明報專訊】原材料成本價格影響各行業，日清食品（1475）昨日宣布，基於原材料及物流成本價格飈升，集團將於下月起上調「出前一丁」、「合味道」等袋裝及容器裝即食麵在香港的出廠價，增幅屬中至高個位數。集團昨日同時公布，由於迎來在港上市5周年及合味道成立50周年，擬派末期連特別息合共每股17.47仙。

末期連特別息17.47仙

受惠加價及派特別息的消息，日清食品昨收報5.55元，升7.8%。集團表示，面對原材料及物流成本飈升帶來的成本壓力，認為已到了適當時候調整產品價格，更有效地抵消成本壓力，其中部分袋裝及容器裝即食麵產品將於4月1日起上調價格。上述產品包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」產品，其中「出前一丁」袋裝麵是自2008年、即相隔14年再度加價，「合味道」等容器裝即食麵產品自2019年、相隔3年後調整價格。

袋裝出前一丁14年首加價

集團同日公布去年業績，全年賺3.04億元，按年微升0.6%；每股盈利為28.74仙。去年收入為38.66億元，按年增加9.9%；全年經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為6.04億元，按年升6%。主要由於中國內地的杯裝即食麵銷量增加，帶動收入持續增長。不過，受原材料價格按年大幅攀升影響，全年毛利率為31.7%，按年下跌1.2個百分點。

相關字詞﹕特別股息 物流成本 原材料價格 即食麵 合味道 出前一丁 日清食品

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