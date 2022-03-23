紓成本壓力 港日清即食麵加價

末期連特別息17.47仙

受惠加價及派特別息的消息，日清食品昨收報5.55元，升7.8%。集團表示，面對原材料及物流成本飈升帶來的成本壓力，認為已到了適當時候調整產品價格，更有效地抵消成本壓力，其中部分袋裝及容器裝即食麵產品將於4月1日起上調價格。上述產品包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」產品，其中「出前一丁」袋裝麵是自2008年、即相隔14年再度加價，「合味道」等容器裝即食麵產品自2019年、相隔3年後調整價格。

袋裝出前一丁14年首加價

集團同日公布去年業績，全年賺3.04億元，按年微升0.6%；每股盈利為28.74仙。去年收入為38.66億元，按年增加9.9%；全年經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為6.04億元，按年升6%。主要由於中國內地的杯裝即食麵銷量增加，帶動收入持續增長。不過，受原材料價格按年大幅攀升影響，全年毛利率為31.7%，按年下跌1.2個百分點。