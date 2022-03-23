經濟

恒地核心盈利減9% 遜預期 新界地「曬馬」 北都土儲3790萬呎

【明報專訊】恒地（0012）昨日收市後公布去年度業績，全年核心盈利減少近9%至136.24億元，低於預期的144.9億元，主因2020年出讓一間持有新界和生圍地皮錄得特殊收益，計及投資物業估值變動，純利增長約29%至132億元。恒地末期息每股派1.3元，全年派息維持1.8元。恒地首次「曬馬」，詳列旗下新界農地土儲分佈，多達3790萬方呎位於「北部都會區」（涵蓋元朗及北區）土儲，並提到集團會積極配合相關發展。

計及投資物業估值變化 純利增三成

恒地昨日收報33.25元，微跌1.6%。恒地表示，去年投得中環新海濱3號（民耀街）商業用地，可建樓面共160萬方呎，並已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，預計可提供自佔樓面共385萬方呎，另有約60萬方呎之自佔樓面已撥作今年開售。

此外，集團去年再購入約45萬方呎新界土地，於去年12月底，所持有新界土儲擴至約4490萬呎，為本港擁有最多新界土儲發展商，其中元朗及北區共佔約3790萬方呎，屯門及大埔等地區各佔360萬及340萬方呎（見圖）。

去年全年，恒地收入錄近235.3億元，按年跌6%，低過預期的278.1億元；其中主要原因是物業銷售跌近23%至126.3億元，受礙於租金寬減、續租的租金受壓，收租物業收入挫13%至65.1億元；其他業務包括酒店經營、物管等更錄86%跌幅，僅約26億元。此外，截至去年底，未入帳自佔合約銷售總額約134.1億元，當中約108.7億元預計可隨物業落成並交付而於今年入帳。

內地方面，由於預售物業去年竣工交付按年減少，集團物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約為68.1億元及16億元，按年分別減少4%及16%。自佔合約銷售總額約99.5億元，而售出自佔樓面約為490萬方呎，按年分別增加56%及23%。此外，未入帳之自佔合約銷售總額約為140.3億元，當中約119.4億元預計可隨物業落成並交付買家而於2022年入帳。

相關字詞﹕土儲 北部都會區 恒地

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