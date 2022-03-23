經濟

停紅股大行唱淡 煤氣插逾14% 花旗估3年沒紅股 大和料短期難加價

【明報專訊】中華煤氣（0003）自2008年度以來首次停派紅股，儘管這次是常務董事陳永堅退休前的最後一張成績表，但投資者仍「用腳投票」，煤氣股價昨逆市低開15.23%跌穿10元，最低見過9.85元，收報9.98元，屬逾5年低位，跌14.11%，為全日表現最差藍籌。大行預計不派紅股或成新常態，至少近3年都不會派紅股。

明報記者 歐陽偉昉

集團在兩年前新冠疫情爆發初期，宣布將2019年度紅股的派發比例由10送1削半至20送1，當時亦引起股價大跌（見圖）。集團本周一收市後公布不派紅股。

花旗昨日發報告預期，煤氣在2022至2024年都不會有紅股派送。煤氣去年利潤按年下跌16%遜預期，花旗認為，因應目前香港飲食業營運環境困難，預期難以提高煤氣售價，過去煤氣每隔兩年加價一次，但目前已兩年半沒有加價。

大和：派息200億不能作保證

花旗又指出，相對內地同業新奧能源（2688）和華潤燃氣（1193）業務正增長，煤氣內地公用事業的營運利潤倒退11%，又預計將投入太陽能業務至2025年，均為投資者帶來不確定性。該行將煤氣今年和明年利潤預期，分別下調15.1%和13.9%，認為不利因素不能支持30.9倍的預期市盈率和3.2倍市帳率，該行把煤氣列入確信沽售，目標價由12元下調至10.8元。

大和則將煤氣評級由「超配」大削至「跑輸大市」，目標價由13.5元降至9.8元。煤氣指不派送紅股，是因為內地碳中和政策帶來投資機會和新冠疫情在內地上升，大和認為不派紅股將成為新常態。大和又提醒不要將煤氣預期未來3年派息200億元視為保證，除非公司成功上調香港煤氣價格，帶來營運現金流達到4億元，但今年上半年煤氣很難加價，同時又受油氣價格上升打擊。

大摩：怡斯萊引投資者缺透明度

摩根士丹利報告則指，煤氣信貸評級強勁，很難理解派送等於3.3億元價值的紅股，會對煤氣有重大財政影響。

此外，煤氣在去年12月和今年2月為旗下生物質燃料公司怡斯萊，引入私募基金Kerogen融資1.08億美元，大摩指煤氣沒有透露交易攤薄怡斯萊多少股權，新投資者過去亦缺乏投資生物質燃料或替代能源的紀錄，認為該交易缺乏透明度。大摩又引述煤氣指將會在未來兩三年將怡斯萊上市，另預期在今年將佛山水務在A股上市。

相關字詞﹕陳永堅 紅股 派息 中華煤氣 業績 新冠疫情

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