匯豐恒生推手機入票服務

如要存入支票，匯豐客戶可使用香港匯豐流動理財應用程式（HSBC HK App），或香港匯豐Business Express流動應用程式（HSBC HK Business Express App）。登入後，個人客戶可選「轉帳及繳費」，然後「存入支票」；商業客戶可選「付款及轉帳」，然後「手機入票服務」。接着輸入存入詳情，再掃描支票正面及背面，便能存入支票。

恒生則指，登入恒生Mobile App後，客戶可選擇「手機入票服務」，然後跟隨提示拍攝支票正面及背面，當客戶確認存入支票的相關細節和圖像後，支票就會進入結算程序。

個人客戶每日存款上限兩萬

兩間銀行所設的每日上限一樣，個人客戶於每日最多可存入5張支票，每日存款總額上限為2萬港元；至於商業客戶方面，則按公司計每個營業日最多存入20張支票，每張支票最高金額為10萬港元，每日總上限為每公司50萬港元。

建議正本保存180天

手機入票服務以每周5天結算，並會於下午5時30分重新計算。於星期一至五的營業日下午5時30分後，或於星期六及非營業日存入的支票，將會於下一個星期一至五的營業日處理，並計入該營業日的限額。匯豐提醒，客戶須妥善保存支票正本至少180天，以備進一步核實支票的需要。