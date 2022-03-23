阿里巴巴加碼回購 股價升逾11%

阿里同日公布人事調動，太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建將接替愛立信公司總裁兼首席執行官Börje Ekholm，成為集團董事會獨立董事及審計委員會成員，本月31日生效。截至今年3月，單偉建旗下太盟集團管理的資本規模逾500億美元。

太盟董事長任阿里獨董

受加碼回購消息刺激，阿里昨天高開高走，全日升11.2%至於110.2元。主要中資科網股「ATMXJ」皆升4%至6%，帶動科指升穿20天線（4603點），全日升237點或5.4%，報4653點。港股同時受帶動，恒指收市升667點或3.2%，報21,889點，重返20天線（21,473點）之上。國指升294點或4.1%，報7538點。三大指數齊創兩周高。

截至昨晚11時45分，恒指夜期報22,130點，高水241點。

料監管降溫 大摩首選美團騰訊

摩根士丹利發表報告，認為金融穩定發展委員會上周的專題會議，將會是互聯網監管與整頓的轉捩點，相信中央對行業的監管或會稍為降溫，同時預計內地遊戲版號加速復批。

大摩表示，考慮到近期宏觀經濟和疫情壓力，預計中資科網股的盈利下行周期或結束，首選美團（3690）、騰訊（0700）、網易（9999）和京東（9618），主要考慮到上述轉捩點，以及中概股退市風險緩解。該行涵蓋的26隻股份中，預測總收入增長14%，非會計準則盈利增長30%。