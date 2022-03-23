融創延發業績 企業評級遭連降3級

穆迪表示，融創未能如期公布業績，將進一步削弱融創在市場融資的能力，對公司企業管治的憂慮亦會進一步打擊市場的信心。

或未能公布業績 佳兆業料下月起停牌

穆迪又將融創的流動性評估由穩定調低至疲弱。該行指融創今年首兩月延續去年下半年情况，無限制現金流大跌，這是因為公司需要還債，加上銷售疲弱，及要完成其他責任。公司的股價及債價近期大幅下挫，亦顯示公司的融資渠道已顯著轉差。融創股價昨早一度大跌12%，收市時倒升3%，報6.2元。

世茂集團（0813）周一亦公布因為管理層及僱員疫下要隔離及從第三方取得確認函有延誤，本月底只能公布未經審核業績，預計至4月底才能公布經審核業績。佳兆業（1638）昨晚亦公布預計月底前未能公布經審核業績，並預期4月1日起股份將停牌。