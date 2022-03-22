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經濟
2022年3月22日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
上水舖租值按年跌不足一成
豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房
服務式住宅／四季滙租值按年跌近三成 3年削半
MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成
煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮
下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈
恒大停牌 傳本周推債務重組
華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資
菜價漲 港2月通脹1.6%
未盈利生科股瑞科生物 入場費逾1.25萬
大行降李寧目標價逾一成
陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟
最佳「分派」是捐財富 但不應非自願
招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心
融創盈警純利瀉85% 融創服務多賺一倍
復星旅文虧損擴大 續谷酒店品牌
丘鈦去年純利微增
巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年
鮑威爾：有需要或加息半厘
英住宅平均叫價365萬新高
張兆聰：寬社交限制利收租股 新地息高吸引
蔡明都：ESG進化大趨勢的發展契機
劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現
薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件
技術取勝：國泰7.5元有支持
何民傑：俄烏戰局加速貨幣非國家化
劉思明：新奧獲調高盈測 急彈候回吐吸納
周顯：瑞士銀行跪低乃必然
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？
【明報專訊】有老友不明白，點解在報章上經常睇到劈價蝕讓，但最近兩周中原指數反而上升，兩者極不脗合，究竟是傳媒誇大抑或中原做假。
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銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
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