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鮑威爾：有需要或加息半厘

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周一在華盛頓舉行的一個經濟會議的講稿內，提到準備好有需要時加息半厘，以壓低通脹，即使此舉會令到經濟放慢。他說會採取必要措施令到物價重回穩定。

稱不惜經濟放慢 納指急跌

聯儲局上周3年來首次加息，加幅為0.25厘，聯邦基金利率加至0.5厘。鮑威爾在講稿中不斷強調該局正面對烏克蘭戰爭及疫情的不明朗因素，但他指準備好採取更有力的行動。「假如我們在一個或多個會議上認為需要更進取地加息超過四分一厘，及我們決定要採取一個限制經濟的立場去收緊的話，我們將會採取行動。」

歐盟領袖將於本周與美國總統拜登舉行峰會，消息稱歐盟考慮是否隨美國對俄羅斯石油實施制裁，國際油價昨午夜前升逾4%，布蘭特期油在每桶114美元左右徘徊。鮑威爾講稿刊出後，道指跌幅加深，至今早凌晨1時跌超過400點，跌幅約1.2%，納指更顯著下跌1.5%。美國10年國債孳息率則由2.24厘升至接近2.3厘。東航一架波音737客機昨墜毀，原因有待確認，波音（美：BA）股價早段跌4%。油組領袖沙特阿拉伯的能源部表示，也門胡塞武裝向沙特境內的能源及海水化淡設施發動襲擊，一家煉油廠的產量暫時下降。遇襲煉油廠由中國石化與沙特阿美（沙特：2222）合資。沙特外交部稱，由於境內石油設施持續遭受襲擊，沙特將不會對國際能源市場任何石油短缺承擔責任。

美國百貨集團Kohl's（美：KSS）證實，收到一些投標者的初步報價，已聘請高盛（美：GS）與投標者協調。Kohl's股價早段跌約1%。

（綜合報道）

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