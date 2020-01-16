巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年

這宗交易每股作價848.02美元，總交易價值達116億美元（約905億港元），以全現金交易。收購價相當於Alleghany去年底1.26倍帳面值（book value），並較Alleghany過去30天平均股價有16%溢價。

CEO曾掌巴郡險企 與股神共事

總部位於紐約的Alleghany，創立於1929年，最初作為一些鐵路的控股公司，繼而進入保險領域，並在2011年收購再保險業務Transatlantic Holdings。Alleghany透過一些子公司控制不同保險業務，跟透過子公司經營鐵路及保險業務的巴郡類似。擁有BNSF鐵路公司的巴郡，旗下保險業務包括汽車保險公司Geico及再保險業企業Gen Re。Alleghany的新任行政總裁布蘭登（Joseph Brandon），正是Gen Re的前行政總裁。

巴菲特：巴郡成「完美永久家園」

巴菲特聲明表示，Alleghany與巴郡有很多相似之處，「我特別高興能與老朋友布蘭登再次共事」。巴菲特稱，密切觀察了Alleghany 60年，巴郡將成為這公司「完美的永久家園」（perfect permanent home）。重投老東家的布蘭登形容，這筆交易對Alleghany的所有者、客戶和員工而言是「了不起的交易」，交易的價值反映其業務的質量。

巴郡表示，Alleghany仍可在25天內尋求其他競標。若接納巴郡的開價，這宗收購預計將在今年第四季完成，屆時Alleghany將作為巴郡的獨立子公司營運。

除了保險業務，Alleghany還擁有一系列涉及不同業務的公司，負責製造小豬佩奇（Peppa Pig）等玩具，並為體育場館及辦公大樓等工程項目製造鋼材，另涉足殯儀館產品生意。Alleghany在2021年全年的收入增長35%至120億美元。

根據彭博的數據，這是巴郡2016年收購飛機零件供應商Precision Castparts以來，最大規模的交易。當年交易價值，連同債務為372億美元（約2902億港元）。

部分巴郡股東可能會對今次收購感到意外。巴菲特上月才在年度股東信表示，與巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）均認為，目前在大型收購方面，幾乎沒有發現令他們興奮的項目，並認為回購巴郡股票更實際。

2016年以來最大宗收購

不過市場信息供應商Vital Knowledge的報告指出，與截至2021年底巴郡所持的1467.2億美元（1.14萬億港元）巨額現金相比，今次的交易規模不大，並不是巴菲特一直尋求的「大象級交易」（elephant deal）。除今次收購，巴郡趁油價上漲，本月初以來從市場買入大量西方石油（美：OXY）股票。這些持股佔西方石油流通股的13%以上，持股總值逾70億美元。

（綜合報道）

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