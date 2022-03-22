招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心

常務副行長兼財務負責人王良表示，貸款基準利率近月兩次下降，存款競爭激烈帶動成本上升，對淨利息收益率有壓力，資本市場波動也影響基金代理銷售困難，影響非利息收入，不過今年首季各項存貸款指標仍保持穩定。

王良預期，在內地加強財政和貨幣政策下，全國貸款規模今年將增加20萬億元人民幣，幫助該行保持存款和貸款金額增長，而他們將致力保持貸款成本穩定，保持息差穩定。另外，上周金穩委會議後資本市場回穩，下行趨勢穩定有利基金銷售收入，對全年業務增長趨勢有信心。

地產不良貸款率料續升

招行在房地產的不良貸款率按年上升1.16個百分點至1.39%，高於整體的0.91%，副行長兼首席風險官朱江濤表示，房地產不良貸款率上升，與行業整體風險上升一致，預期今年風險仍在釋放，房地產不良率仍會進一步上升，該行會加強信貸客戶選擇和管理，將不良率控制在可接受區間。

朱江濤又指，部分房地產企業貸款並非由銀行承擔信用風險，當中包括由銀行代銷的理財產品，涉及華夏幸福和恒大（3333）的違約資產，前者已經開始債務重組，後者的項目對應可售現價和在建可售貨值，對貸款覆蓋比例「非常充分」 ，該行會繼續與產品管理人渠道，加快處置產品的風險。