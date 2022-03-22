經濟

最佳「分派」是捐財富 但不應非自願

【明報專訊】恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗在年報的「董事長致股東函」中提及內地共同富裕政策。他表示，對其本人和家人而言，最佳的「分配」方式是自願把全部或幾乎全部財富捐出，不贊成財富繼承，寧願讓資金回饋社會；惟認為不應在非自願的情况下進行，因這會令政府的角色便變得重要；又稱稅收和其他再分配的方法是必要。

陳啟宗稱，北京打壓某些互聯網平台公司並非要劫富濟貧。他解釋，內地有些科技公司已發展到難以想像的規模，當中已越界涉足金融服務，惟無受到針對相關金融服務措施監管；人工智能科技令數據量激增，數據可能被嚴重濫用，或引致社會和政治災難，政府須密切監察；中美關係惡劣，數據安全已成為國家安全的首要議題。他又稱，中央政府現時並非針對富人，而是有很多更重要、更關鍵的考慮因素，包括國家金融穩定、數據安全，甚至政治穩定。

中央打壓教育股 為保護青少年

陳啟宗認為，中央打擊一些互聯網平台公司和教育機構，可能是借鑑於西方社會的年輕人受精神疾病困擾尤其嚴重，惟這些國家政府在防止學生患病方面只能做治標工作；他估計，中國政府留意到有關情况，限制學生每天玩電腦遊戲的時間等措施， 相信是為了保護青少年免受精神扭曲。

他指出，中央對某些教育機構的限制，也是為了防止類似問題惡化，學校對學生施加很大壓力，對青少年的整體發展造成影響，相信最新政策有望改善他們的整體福祉， 包括其心理健康。

上 / 下一篇新聞

銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
上水舖租值按年跌不足一成
上水舖租值按年跌不足一成
豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房
豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房
服務式住宅／四季滙租值按年跌近三成 3年削半
服務式住宅／四季滙租值按年跌近三成 3年削半
MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成
MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成
煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮
煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮
下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈
下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈
恒大停牌 傳本周推債務重組
恒大停牌 傳本周推債務重組
華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資
華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資
菜價漲 港2月通脹1.6%
菜價漲 港2月通脹1.6%
未盈利生科股瑞科生物 入場費逾1.25萬
未盈利生科股瑞科生物 入場費逾1.25萬
大行降李寧目標價逾一成
大行降李寧目標價逾一成
陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟
陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟
招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心
招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心
融創盈警純利瀉85% 融創服務多賺一倍
融創盈警純利瀉85% 融創服務多賺一倍
復星旅文虧損擴大 續谷酒店品牌
復星旅文虧損擴大 續谷酒店品牌
丘鈦去年純利微增
丘鈦去年純利微增
巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年
巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年
鮑威爾：有需要或加息半厘
鮑威爾：有需要或加息半厘
英住宅平均叫價365萬新高
英住宅平均叫價365萬新高
張兆聰：寬社交限制利收租股 新地息高吸引
張兆聰：寬社交限制利收租股 新地息高吸引
蔡明都：ESG進化大趨勢的發展契機
蔡明都：ESG進化大趨勢的發展契機
劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現
劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現
薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件
薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件
技術取勝：國泰7.5元有支持
技術取勝：國泰7.5元有支持
何民傑：俄烏戰局加速貨幣非國家化
何民傑：俄烏戰局加速貨幣非國家化
劉思明：新奧獲調高盈測 急彈候回吐吸納
劉思明：新奧獲調高盈測 急彈候回吐吸納
周顯：瑞士銀行跪低乃必然
周顯：瑞士銀行跪低乃必然
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？