經濟
新股

未盈利生科股瑞科生物 入場費逾1.25萬

【明報專訊】本港新股市場續淡靜，屬B股（未盈利生物科技股）的內地HPV疫苗公司瑞科生物（2179）昨首日招股，招股價24.8元，集資最多約7.6億元。每手500股，入場費12,524.97元，將於周四（24日）截止認購，預計本月31日掛牌上市；聯席保薦人為摩根士丹利、招銀國際及中信證券。

據招股書顯示瑞科生物的核心產品是一款重組HPV九價候選疫苗，同時亦開發了兩款二價候選疫苗，目前正在內地進行I期臨牀試驗。此外，集團正開發兩款新冠疫苗，其中ReCOV已在新西蘭啟動I期臨牀試驗，而臨牀前mRNA候選疫苗R520A與業務伙伴展開合作。

研HPV及新冠疫苗

集團尚未透過產品銷售產生任何收益，於2019、2020及2021年的總虧損分別為1.38億元、1.8億元及6.6億元（人民幣，下同），並預期今年虧損將繼續增加，因預計產生更多研發開支以推進候選疫苗開發。

瑞爾暗盤表現兩極

另從事口腔醫療服務的瑞爾集團（6639）今掛牌上市，以每股14.62元定價，昨暗盤表現分歧，於富途最多跌逾9%，低見13.28元，但該股在尾盤抽升，收報15.9元，升8.8%，以一手500股計，每手帳面賺640元。相反該股於輝立收報14.36元，跌1.8%，每手帳面蝕130元；於耀才更跌2.9%，收報14.2元，每手帳面蝕210元。

[新股]

相關字詞﹕瑞爾 瑞科生物 新股

上 / 下一篇新聞

銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰
上水舖租值按年跌不足一成
上水舖租值按年跌不足一成
豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房
豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房
服務式住宅／四季滙租值按年跌近三成 3年削半
服務式住宅／四季滙租值按年跌近三成 3年削半
MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成
MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成
煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮
煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮
下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈
下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈
恒大停牌 傳本周推債務重組
恒大停牌 傳本周推債務重組
華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資
華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資
菜價漲 港2月通脹1.6%
菜價漲 港2月通脹1.6%
大行降李寧目標價逾一成
大行降李寧目標價逾一成
陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟
陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟
最佳「分派」是捐財富 但不應非自願
最佳「分派」是捐財富 但不應非自願
招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心
招行繆建民：今年首季最困難 力保息差穩定 對全年業務增長有信心
融創盈警純利瀉85% 融創服務多賺一倍
融創盈警純利瀉85% 融創服務多賺一倍
復星旅文虧損擴大 續谷酒店品牌
復星旅文虧損擴大 續谷酒店品牌
丘鈦去年純利微增
丘鈦去年純利微增
巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年
巴郡905億收購美險商 Alleghany早段飈26% 股神稱已觀察60年
鮑威爾：有需要或加息半厘
鮑威爾：有需要或加息半厘
英住宅平均叫價365萬新高
英住宅平均叫價365萬新高
張兆聰：寬社交限制利收租股 新地息高吸引
張兆聰：寬社交限制利收租股 新地息高吸引
蔡明都：ESG進化大趨勢的發展契機
蔡明都：ESG進化大趨勢的發展契機
劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現
劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現
薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件
薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件
技術取勝：國泰7.5元有支持
技術取勝：國泰7.5元有支持
何民傑：俄烏戰局加速貨幣非國家化
何民傑：俄烏戰局加速貨幣非國家化
劉思明：新奧獲調高盈測 急彈候回吐吸納
劉思明：新奧獲調高盈測 急彈候回吐吸納
周顯：瑞士銀行跪低乃必然
周顯：瑞士銀行跪低乃必然
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？
湯文亮：確診如首置 愈早愈好？