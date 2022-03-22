菜價漲 港2月通脹1.6%

疫情礙運輸 食品升幅擴大

政府發言人表示，上月來自內地的新鮮蔬菜供應因疫情引致的運輸干擾而受到短暫影響，基本食品價格的升幅擴大，能源相關項目及個別消費物價指數組成項目，如交通和衣履價格的按年升幅仍然明顯，但其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月錄得按年升幅的類別分別為衣履升8%，交通升7%，基本食品升4.5%，外出用膳及外賣升3%，耐用物品升2%，雜項服務升1.2%，煙酒升1.1%和雜項物品升0.1%。政府發言人指必須注意每年首兩個月的消費物價，因一般會受農曆新年時間的影響而較波動。

政府指發達國家通脹高企、能源及商品價格攀升下，外圍價格的上升壓力勢將維持。然而，嚴峻的本地疫情重創經濟活動，料會在短期內抑制本地價格壓力。同時，內地食品供應回復穩定，料有助控制基本食品價格的上升壓力。整體而言，基本通脹在短期內料維持溫和。