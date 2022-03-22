華置去年蝕逾35億 停派息 稱預留投資

沽恒大虧損78億 股息收入急跌

華置去年出售恒大股份變現，虧損高達78.69億元。手上餘下的恒大股份亦因應股價下跌，錄得未變現虧損近30.52億元。年內自恒大錄得股息收入淨額只有1.56億元，比去年同期的19.68億元明顯大減。其原本手持約8.6億股恒大，最終大減近6.31億股，帳面值只餘3.65億元，較去年同期的128.14億元大減，已列作流動資產。至於在投資恒大股份的虧損，連同其他投資在全面收益報表反映虧損，金額合共達108.42億元。

集團解釋，為保留更多現金「把握日後財務、物業投資或證券投資的機遇」，不建議派發末期息。期內華置應佔淨租金收入則按年減少6.6%，只有近3.64億元；出售北京一套房子及若干車位，錄得毛利約1730萬元；另應佔包括觀塘凱匯在內的銷售近26.08億元。其整體收入只有12.99億元，按年大減約57.3%；毛利10.17億元，按年減少65.65%。集團期內手持現金逾24.79億元，按年增加49.88%。