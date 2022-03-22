下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈

市場期望中美關係緩和，上周五中概股「ATM」ADR全線向上，港股全部高開後大幅回落，未能延續ADR升勢。美團（3690）跌6.1%，報143.9元。周三放榜的騰訊（0700）跌2.3%，阿里巴巴（9988）微升0.8%。

ATM未延續美市升勢 美團挫6.1%

港府宣布下月起恢復晚市堂食，香港餐飲股做好。稻香控股（0573）全日升7.1%，報0.9元；大家樂集團（0341）升6.4%，翠華（1314）升5.5%。

內地餐飲股則受累於當地確診數字持續上升，海底撈（6862）跌8.1%，為跌幅最大藍籌；九毛九（9922）跌5.3%，百勝中國（9987）和呷哺呷哺（0520）分別跌1.8%和1.3%。

敘福樓收市後發盈警

不過，敘福樓集團（1978）收市後發盈警，預計截至2021年12月底止，全年股東應佔溢利按年減少約36%，主要由於政府補助及來自租賃修訂之淨收益減少。不過撇除重大雜項項目 ，全年業務產生的核心除稅前溢利按年大增約220%。

昨天北水吸資10.8億元，中移動（0941）淨流入2.3億元最多，股價僅升0.3%；李寧（2331）和美團分別也有1.5億及1.3億元淨買入。

中芯國際（0981）是北水淨沽出最多的個股，流出623萬元，股價不跌反升2.4%，收報17.42元；藥明生物（2269）也錄得499萬元流出，股價也升3.8%。