煤氣純利跌 23年三停紅股 四叔退休後已減半 管理層：平衡各項考慮

明報記者 陳偉燊

由於將部分內地化工廠生產設施、電訊網絡設備報廢及減值，以及為若干已停用之加氣站資產等作出撥備共約15億元，煤氣去年純利約50.17億元，按年減少16.5%，低於市場預期。

去年少賺16.5% 末期息持平

翻查資料，煤氣自1987年已派送紅股，首年以每10股送4股比例派發，之後十多年紅股都是間歇性派發，由1999年起派發紅股成為每年慣例，並固定比例為每10股派1股。其後在2002至2005年度期間，煤氣一度停派，直至2006及2007年恢復派發後，至2008年遇到金融海嘯爆發又再暫停，但翌年2009年已恢復10股送1股，直至2019年起、即李兆基退休後的年度，紅股比例減半，改為20股才送1股紅股（見表）。

執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明指出，集團向來非常重視分紅政策，但是考慮到未來的投資機會有望帶來回報，加上疫情歷時兩年，國際政局及商品價格上升，均對中港業務構成影響，在平衡考慮下決定保留資金，今年不派紅股，並提到「在SARS及2008年金融海嘯期間，集團亦有停派紅股安排」。

收入增三成 燃氣銷售佳

集團去年收入增長逾三成，當中中港燃氣銷售表現斐然。在香港煤氣業務方面，副常務董事黃維義表示有加價的壓力，但基於疫情、經濟放緩會審慎處理，目前未定具體時間表。他預期疫情過後消費會「火爆式重來」。截至2021年底全年本港煤氣銷售量約276.77億兆焦耳，按年微降1%。

內地業務總售氣量約310.8億立方米，按年增長16%。旗下港華投資暨華衍水務執行副總裁紀偉毅表示，內地疫情嚴峻，但沒影響集團供氣；而俄烏爆發衝突致液化天然氣價大幅波動，但3間內地石油公司的供應合約多為長約，供應來源亦多，暫時供氣正常，長遠則料氣價上升，集團會保持關注。

常務董事陳永堅則稱全新業務平台EcoCeres, Inc.（怡斯萊）完成1.08億美元融資後，將來會擴張及進一步融資邁向上市。至於與IDG資本成立零碳科技投資基金，黃維義稱首期50億人幣部分已完成募資，旗下港華智慧能源（1083）要投資600億元，盡可能通過港華籌備資金。