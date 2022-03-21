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海濱南岸個半月交投破蛋

【明報專訊】本港新一波疫情持續，加上近日環球股市波動，二手屋苑交投下滑，其中紅磡熱門屋苑海濱南岸，3月錄得一宗2房戶成交，實呎近2.1萬元，擺脫上月屋苑交投「捧蛋」的局面。此外，有投資客加付樓價15%約107萬元辣稅，入市屯門南浪海灣2房戶。

明報記者 陳寶恩

實用481方呎2房間隔 成交價1010萬

2月新一波疫情大爆發，加上是農曆新春樓市傳統淡季，紅磡海濱南岸2月份未錄得二手成交。中原分行經理袁顯岸表示，屋苑3月一宗成交，為1座中層E室，實用481方呎2房間隔，日前以1010萬元售出、實呎20998元，是本月首宗二手成交；原業主2009年3月以381萬元購入，持貨13年，帳面獲利629萬元逾1.6倍。

另市場消息稱，屯門南浪海灣5座高層A室2房戶，實用524方呎，以718萬元售出、實呎13702元；同座同面積中層A室，去年中以710萬元易手，即高層戶成交價僅較大半年前中層戶貴約1%，據悉新買家購入單位擬收租，以同類單位近日月租約1.4萬元計，料可獲租金回報率約2.3厘。

此外，上述新買家非首置客，入市需付樓價15%、即約107.7萬元辣稅；至於原業主，於2013年以377萬元購入，帳面賺341萬元或90%。

投資客付樓價15%辣稅 購南浪海灣2房

美聯高級分區營業經理林振聲稱，將軍澳日出康城晉海3B座中層B室，實用629方呎3房間隔、望海景，原業主去年6月叫價1140萬元，近日減價60萬元或5%、至1080萬元售出，實呎17170元，低市價約3%；原業主2018年5月以約1221.6萬元一手購入，帳面蝕141萬元或11.5%，但發展商當年為買家提供現金回贈，故實際蝕幅較帳面為少。

傲瀧3房1998萬沽 業主料實蝕663萬

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧第18座高層A室易手，實用1161方呎3房套連工人房戶型，以1998萬元連1個車位易手、實呎17209元；原業主2018年以2333萬元購入單位，及後再斥200萬元購入車位（即總金額2533萬元），帳面蝕535萬元或約21％，金額及蝕幅料均屬屋苑歷來最大。若連其他雜項使費，原業主料需實蝕逾663萬元或約26％。

一號銀海4房買家撻訂料失222萬

美聯高級區域營業董事錢永稱，奧運站一號銀海第1座中層A室，實用1568方呎4房雙套間隔，早前原以4450萬元成交、實呎28380元，惟買家及後撻訂，料損失樓價5%訂金、估計涉約222.5萬元。至於單位業主，重新以4550萬元放盤，較原成交價增加100萬元或2%。

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