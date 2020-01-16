富嘉花園3房估值跌穿900萬

本報自2012年起，挑選十大居屋屋苑（以自由市場已補價個案計算），包括筲箕灣東熹苑、鰂魚涌康山花園、旺角富榮花園、九龍灣麗晶花園、鑽石山龍蟠苑、沙田大圍富嘉花園、馬鞍山錦豐苑、青衣青華苑、屯門兆康苑及將軍澳廣明苑，合共20個單位，透過匯豐銀行及中銀香港進行網上估價，共40個估價個案。

十大居屋共40宗估價 八成下挫

綜合上述40宗個案最新估值結果，當中有32個或80%單位，於今年首3個月內估值下跌、6宗或15%估值上升、2宗或5%估值不變。

根據中銀香港最新估值，富嘉花園兩個單位估值均較1月、即Omicron疫情大幅升溫前，下跌超過6%。其中第2座高層G室，實用面積589方呎3房間隔，估值由1月時931萬元、實呎15,806元，跌至最新872萬元、14,805元，估值於3個月間蒸發59萬元或約6.3%，並跌穿900萬元大關。

與此同時，將軍澳廣明苑亦屬十大居屋屋苑中，今季估值跌幅較大的屋苑。屋苑兩個單位的估值均於季內下跌約5.3%，當中D座中層11室，實用面積601方呎3房間隔，匯豐估值由1月732萬元、實呎12,180元，跌至最新693萬元、實呎11,531元，跌幅為39萬元或逾5.3%。

康山花園3房估值疫市微升2%

個別居屋單位的估值，仍於疫市下錄得升幅；例如被市場形容為「居屋王」的鰂魚涌康山花園，屋苑第5座低層C室，屬實用面積593方呎3房戶，中銀香港估值由今年1月的935萬元、實呎15,767元，上升至3月最新954萬元、實呎16,088元，估值季內增加19萬元或2%。