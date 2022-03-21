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廖偉強

投資策略

廖偉強：代理有望收復失地

【明報專訊】縱觀第一波疫情至今已經連續出現五波疫情，最初的前四波疫情，雖然都有推出很多限聚令的措施，但今次疫情的變種傳染速度非常快，確診的人數幾何級數上升，導致香港市民人心惶惶，大部分市民都不敢外出，所以在之前的前四波疫情，地產代理的生意影響輕微，但是今次確實嚴重影響，重點是買家在這個階段不敢貿然作出買賣的決定，業主亦不急於一時，所以有些業主在這個時刻不會歡迎地產代理帶客人參觀，更重要是，所有發展商更加不會在這個時刻推全新的項目，包括貨尾的推廣亦盡量押後，使到地產代理做生意難上加難！自從第五波疫情以來，香港整體各行各業水深火熱困境幾乎無一倖免！

筆者集團公司在地產代理行業是規模最大之一，當中亦有不少同事確診，除了生意不足夠之外，人手亦因為員工的確診而減少一成至兩成，再加上今次疫情的傳播力非常快，部分員工都會謹慎及擔憂，或多或少都影響做生意的動力！筆者做了分析，將員工確診數字做了圖表，由3月初至今已經有很明顯的回落，再配合政府公布的數據，相信疫情的高峰期已經到達，如果特區政府控制得完善，市民亦能夠配合自律，相信再過一段時間就有機會可以控制疫情，正因為這樣的因素，市民最驚慌的時刻相信已經過去，信心回復的指標日漸提升。

筆者經常提醒想入市的買家，最壞的時刻就是最好入市的機會，相信今次都不例外，因為疫情放緩之後，限聚令將會解除，各行各業都可以重啟經濟活動，買家入市的意欲就會加強，地產代理就可以重新推動買賣活動，發展商整裝待發的全新樓盤就會重新啟動，到時地產代理應該可以收復失地！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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