廖偉強：代理有望收復失地

筆者集團公司在地產代理行業是規模最大之一，當中亦有不少同事確診，除了生意不足夠之外，人手亦因為員工的確診而減少一成至兩成，再加上今次疫情的傳播力非常快，部分員工都會謹慎及擔憂，或多或少都影響做生意的動力！筆者做了分析，將員工確診數字做了圖表，由3月初至今已經有很明顯的回落，再配合政府公布的數據，相信疫情的高峰期已經到達，如果特區政府控制得完善，市民亦能夠配合自律，相信再過一段時間就有機會可以控制疫情，正因為這樣的因素，市民最驚慌的時刻相信已經過去，信心回復的指標日漸提升。

筆者經常提醒想入市的買家，最壞的時刻就是最好入市的機會，相信今次都不例外，因為疫情放緩之後，限聚令將會解除，各行各業都可以重啟經濟活動，買家入市的意欲就會加強，地產代理就可以重新推動買賣活動，發展商整裝待發的全新樓盤就會重新啟動，到時地產代理應該可以收復失地！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]