摩根大通亞洲：波動市揀長年期 恒指可Call 27627

【明報專訊】港股持續急劇波動，恒指上周曾跌至18,200點水平，為2016年2月底以來最低。其後俄烏局勢暫見緩和，加上聯儲局加息幅度符預期，內地同時釋出較正面政策信息，恒指連日急彈，短短兩個交易日便收復過去個多星期的跌幅。技術走勢上，經歷兩日大幅反彈後，向上觀望3月初兩個下跌裂口的阻力，恒指上周五於3月7日介乎21,327至21,838點之間的裂口爭持，暫未能完全回補。而大市交投於周三及四連日處於3000億水平後，周五亦見回落，投資者同時亦需觀察後市成交量變化。
大市波動顯著加劇，如投資者希望減低相關影響，認股證可留意較貼價及年期較長的條款，受引伸波幅變化影響會相對細，或者可以考慮較遠價牛證選擇，減低過夜裂口收回風險。看好可考慮恒指認購證27627，行使價23,800點，今年9月底到期，實際槓桿約9倍；看淡可考慮恒指沽12141，行使價19,300點，今年11月底到期，實際槓桿近5倍。
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