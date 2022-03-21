經濟
徐家健 象牙塔看財技

投資策略

徐家健：石油禁運拖垮俄經濟否 中國取態關鍵

【明報專訊】俄羅斯經濟學家古里耶夫（Sergei Guriev）認為，制裁俄油會否拖垮俄羅斯經濟視乎中國取態。

行家都知道，古里耶夫是位著名俄羅斯經濟學家，曾經是莫斯科最高象牙塔新經濟學院的話事人，2013年古里耶夫宣布離開俄羅斯，原因是害怕被捕。學界轟動一時，當中不足為外人道的內情，我從俄藉同事口中略知一二。我只可以說，沒有古里耶夫的新經濟學院已是另一個回事。

近年居住在法國的古里耶夫，上星期接受普林斯頓大學訪問，內容圍繞俄羅斯被西方制裁的經濟含意。

古里耶夫首先談到俄羅斯經濟近年的表現強差人意，從2013至2019年，實質GDP每年平均只有0.9%增長，大大跑輸其他新興經濟體，實質家庭收入更是不升反跌，多少加深了市民對政府的不滿。相比其他先進國家，俄國政府的財政狀况卻一向相對穩健。然而，隨着俄烏之戰一觸即發，打仗的支出加上被歐美國家制裁，俄羅斯經濟正面對自1998年金融危機以來另一次重大考驗。

打仗支出歐美制裁 更打擊俄經濟

關於制裁，要知道2014年西方對俄羅斯的制裁行動其實影響不大，負面影響估計不超過1%的GDP。今次的貿易加金融制裁影響卻可能更為深遠。短期內，西方對俄羅斯央行凍結資產等種種限制，影響要比單單禁用SWIFT還要嚴重。長遠來說，外資離場、接觸不到外國技術、人才外流，都是對俄國經濟構成重大打擊的因素。

至於俄油，近期已需大折扣出售，反映其貿易政治風險。沒有制裁俄油，出口石油賺到的外匯還可支持各樣進口貨品。一旦被西方全面封殺，古里耶夫認為後果可大可小：

“If an oil embargo were to be imposed, this would further hurt the Russia economy, though the effects will depend on China's stance. An oil embargo supported by China could lead to a macroeconomic collapse. As such, Russia is very dependent on China at the moment.”

今次中國是否加入制裁俄油的取態，將對歐洲以至整個世界的穩定發揮關鍵作用。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

上 / 下一篇新聞

盈富上周吸逾80億元創新高 買入沽出額同破單日紀綠 業界指ETF也遭短炒
盈富上周吸逾80億元創新高 買入沽出額同破單日紀綠 業界指ETF也遭短炒
陳茂波：港股不存在系統性風險
陳茂波：港股不存在系統性風險
中金：港股前期恐慌式拋售或將結束
中金：港股前期恐慌式拋售或將結束
騰訊本周放榜 分析：金融業務拆骨影響不大
騰訊本周放榜 分析：金融業務拆骨影響不大
何猷龍發起SPAC申在港上市
何猷龍發起SPAC申在港上市
油價漲 沙特阿美上調投資支出預算
油價漲 沙特阿美上調投資支出預算
投資界：港股成功觸底 視乎穩增長政策成效
投資界：港股成功觸底 視乎穩增長政策成效
尚渤投資管理Jason Brady：美加息不利經濟 勿低估衰退風險
尚渤投資管理Jason Brady：美加息不利經濟 勿低估衰退風險
黃金交易商Rotbart：美滯脹風險增 金價今年看2500美元
黃金交易商Rotbart：美滯脹風險增 金價今年看2500美元
瑞科生物 宜長線投資 主攻內地HPV疫苗 商業化最快2025年
瑞科生物 宜長線投資 主攻內地HPV疫苗 商業化最快2025年
話你知：何謂二價、四價、九價疫苗？
話你知：何謂二價、四價、九價疫苗？
平保代理改革 今年擴至全營業部 姚波：壽險改革初見成效
平保代理改革 今年擴至全營業部 姚波：壽險改革初見成效
中石化煉化 今年新簽合同目標600億
中石化煉化 今年新簽合同目標600億
紫金礦業去年賺157億 按年增1.41倍
紫金礦業去年賺157億 按年增1.41倍
銅鈷量價齊漲 洛鉬去年純利飈1.2倍
銅鈷量價齊漲 洛鉬去年純利飈1.2倍
港企製新型濾芯 5分鐘滅新冠病毒
港企製新型濾芯 5分鐘滅新冠病毒
專攻專業客 料年內收支平衡
專攻專業客 料年內收支平衡
張兆聰：經濟盈利未配合 港股中線難樂觀
張兆聰：經濟盈利未配合 港股中線難樂觀
陳智鑾：「甩名」首置可省稅 小心計算供款壓測
陳智鑾：「甩名」首置可省稅 小心計算供款壓測
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：中概股回歸 港交所購28482
劉思明：中概股回歸 港交所購28482
張兆聰：內房風險退 平保最受惠
張兆聰：內房風險退 平保最受惠
伍禮賢：藍月亮估值吸引 目標5.8元
伍禮賢：藍月亮估值吸引 目標5.8元
簡志健、傅可怡：美國「十元店」長期成功有法
簡志健、傅可怡：美國「十元店」長期成功有法
《幫你格價》：緊貼加息步伐 敘做美元定存
《幫你格價》：緊貼加息步伐 敘做美元定存
沈永年：銀行監管放寬 利內地樓巿回春
沈永年：銀行監管放寬 利內地樓巿回春
梁振輝：累計跌幅大 日圓或反彈
梁振輝：累計跌幅大 日圓或反彈
區偉志：中國式NFT投資價值低
區偉志：中國式NFT投資價值低
陳大為：加息雖弱 債巿仍受夾擊
陳大為：加息雖弱 債巿仍受夾擊
陸振球：股巿短線利好 小心經濟衰退
陸振球：股巿短線利好 小心經濟衰退
陸振球：股神「高追」西方石油的啟示
陸振球：股神「高追」西方石油的啟示
林少陽：劉鶴確認保經濟 政策底已見
林少陽：劉鶴確認保經濟 政策底已見
技術取勝：長和重上250天線
技術取勝：長和重上250天線
謝偉銓：淺談地契建築規約期限
謝偉銓：淺談地契建築規約期限
李聲揚：樂觀者最後會勝利
李聲揚：樂觀者最後會勝利
蔡金強：戰爭、饑荒和滯脹
蔡金強：戰爭、饑荒和滯脹
艾雲豪：意式狂迷的浪漫和血腥
艾雲豪：意式狂迷的浪漫和血腥
李順威：美加息股市反升 沽貨的已沽
李順威：美加息股市反升 沽貨的已沽
劉思明：勿亂追波動股 建滔有支持
劉思明：勿亂追波動股 建滔有支持
何啟聰：恐慌情緒紓緩 騰訊牛證吼64345
何啟聰：恐慌情緒紓緩 騰訊牛證吼64345
瑞銀亞洲：明天放榜炒業績 小米牛選56130
瑞銀亞洲：明天放榜炒業績 小米牛選56130
摩根大通亞洲：波動市揀長年期 恒指可Call 27627
摩根大通亞洲：波動市揀長年期 恒指可Call 27627
周顯：今天的貴族要學6種生存技巧
周顯：今天的貴族要學6種生存技巧
張佩儀：斜槓青年常炒散 整合積金便管理
張佩儀：斜槓青年常炒散 整合積金便管理
王弼：儲局通脹扯白旗 短期利股市
王弼：儲局通脹扯白旗 短期利股市
曾淵滄：建滔建板息高可避險
曾淵滄：建滔建板息高可避險
湯文亮：蓬佩奧要不要食減肥藥？
湯文亮：蓬佩奧要不要食減肥藥？
陳永傑：美國加息 進退維谷
陳永傑：美國加息 進退維谷
廖偉強：代理有望收復失地
廖偉強：代理有望收復失地
布少明：加息對樓市影響微
布少明：加息對樓市影響微
馬泰陽：疫情若受控 樓巿信心回復
馬泰陽：疫情若受控 樓巿信心回復
十大屋苑單位 首季估價九成跌 疫情肆虐 第一城中層2房估值兩個月蒸發8%
十大屋苑單位 首季估價九成跌 疫情肆虐 第一城中層2房估值兩個月蒸發8%
富嘉花園3房估值跌穿900萬
富嘉花園3房估值跌穿900萬
MALIBU兩房920萬沽 9個月賣平4%
MALIBU兩房920萬沽 9個月賣平4%
柏傲莊III累積取消交易撲170宗 共涉28億元
柏傲莊III累積取消交易撲170宗 共涉28億元
別樹華軒地舖傳減價24%沽
別樹華軒地舖傳減價24%沽
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
海濱南岸個半月交投破蛋
海濱南岸個半月交投破蛋
泰國澳洲退休「後花園」
泰國澳洲退休「後花園」