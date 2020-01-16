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區偉志：中國式NFT投資價值低

【明報專訊】中國去年開始全面禁止有關加密貨幣的交易，把所有相關業務定性為非法金融活動。從此，區塊鏈在國內的發展與海外分道揚鑣，以太坊這類的公鏈平台不能再在內地發展去中心化應用程式（Dapps），民眾當然也不可能參與DeFi及NFT這些涉及加密貨幣的交易。

話雖如此，元宇宙概念過去半年在內地依然炒得火熱，一大堆VR、AR、雲計算及區塊鏈概念股藉機在市場大割韭菜。為此，剛完結的兩會對數字資產發表了一些政策建議，加強監管與鼓勵創新並舉，成立國家級研發機構，統籌佈局元宇宙核心技術及建立產業標準。監管方面主要針對炒作元宇宙房地產圈錢、以虛擬貨幣非法牟利及炒作NFT概念。

在內地監管環境尚未清晰情况下，互聯網巨頭傾向伙拍有國家背景的組織共同開發半公鏈（內地稱「聯盟鏈」），以解除國家對公鏈的顧慮。像海外的公鏈平台一樣，聯盟鏈開放給所有程式開發者使用，但先要獲得批准或註冊。共識機制方面，只有特定的機構才可成為節點，負責打包及核對新的區塊，但沒有像比特幣一樣的挖礦獎勵。這樣的安排下，有關方面可以全面掌握鏈上所有交易，遇到違法的情况也可通過控制節點以作修正。由此可見，內地的區塊鏈非常中心化，在國家安全、金融穩定及科技創新中找到一個讓政府放心的平衡點。

區塊鏈應用 遠遠落後外國

現在內地較活躍的區塊鏈為騰訊（0700）的至信鏈、阿里（9988）的螞蟻鏈及百度的超級鏈，但由於沒有代幣在整個生態系統內運作及作為誘因，相信區塊鏈應用上的創新會遠遠落後於國外。此外，由於要淡化NFT的貨幣屬性，減少炒作，內地的NFT交易平台都只會標示「數字藏品」字樣，標榜其收藏及欣賞價值，而非其投資價值。區塊鏈服務網絡（BSN）為內地官方主要推動區塊鏈發展的機構，今年初推出了DDC（Distributed Digital Certificate）網絡，為官方的NFT底層區塊鏈技術。

新華社於去年12月首次發行了以2021年11則新聞圖片為主題的NFT，圖片包括建黨百年、東奧首金及疫苗接種等，名為「新聞數字藏品」，共發行11萬份，市民可免費領取，先到先得。今年1月，《上海證券報》也有類似的項目，以數字藏品盲盒形式發行5000份NFT，每份售價為19.9元人民幣 ，活動開始後6秒鐘便全部售罄！今年春節，騰訊及阿里也連同各大消費品牌發行了不少NFT項目，消費者可在抽獎活動中免費領取。

從以上例子可見，由於加密貨幣在內地沒有生存空間，NFT的發行只能免費派發或以人民幣交易。以國際奧委會官方發行的冬奧冰墩墩NFT為例，由於是在Flow公鏈的平台上發行，所以不支援中國大陸地區用戶購買。

相對於大家熟悉的Opensea，內地主流的NFT發售及交易平台有騰訊系「幻核」、阿里系「鯨探」及國有資本「唯一藝術」。為了杜絕炒賣，內地的NFT大多有鎖定期，不少項目甚至不許轉讓，只可無償轉贈，或者轉讓後也不能在區塊鏈上記錄交易，同時要面對交易對手風險，就算炒高了也可能被當局取締。

總的來說，由於法規不同，中國式NFT不能被炒賣，限制了流通性及投資價值，整體交易金額跟去年全球240億美元的NFT市場相距甚遠。政府的監管方式還在探索中，存在不確定性。筆者認為，內地未來幾年都難以出現如CryptoPunks及BAYC等以投資屬性主導的NFT項目。

香港數碼資產學會共同創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]

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