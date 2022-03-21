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簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：美國「十元店」長期成功有法

【明報專訊】隨着美國通脹飈升，貧富懸殊加大，收入跟不上物價增長水平，將會讓愈來愈多家庭不得不减少支出，「十元店」也一直受到美國人的青睞。在主力北美本土市場的情况下，有兩家擠入世界500强的「十元店」巨頭Dollar General（美：DG）和Dollar Tree（美：DLTR），而前者的收入規模和開店數量也是業內市場份額第一。

Dollar General的增長不僅穩定，還是逆周期增長，當經濟受到打擊時，其增長速度反而會更快，並實現了連續31年的同店銷售增長，其開新店的速度也十分出色，商店數量從1991年的1284家增至2021年的17,177家，年複合增長約9%。

我們認為，能實現長期保持穩定增長的主要原因在於其優秀的商業運營模式，集團比其他十元店突出之處靠的是選址，把產品賣到了幾乎沒有競爭的地方去。過去，Dollar General專注於小型農村鄉郊地區，有75%的店舖都是位於人口少於20,000的城鎮，通常這些城鎮距離Walmart（美：WMT）、Costco（美：COST）等大型連鎖超市超過20至30英里，避免直接競爭。

選址遠離連鎖超市 避免直接競爭

集團更把商店開設於一片荒蕪的大馬路上，附近可能只有幾家農戶，提供了便捷的一站式服務，讓開車的客戶可以在旅途中補給。這種規模化的開店模式與大多數零售商追求把店開在人口密集和富裕城市恰恰相反，到其他人沒有到的地方，開拓了屬於自己的利基市場。

另外，在產品加價幅度有限但能獲長期盈利增長的關鍵在於簡潔的運營模式。在租金成本上，集團跟合作開發商使用定制租賃的方式，只要合作開發商在他們選址上建造其特定要求的店舖，便會簽下長達15年的合同，由於每年都會跟合作開發商簽長約，一起開設大量的新店，加上農村鄉郊地租比較便宜，因此可以拿下低廉的租金合約。

在人工成本上，集團店舖面積一般約7000平方呎，比同業的8000至10,000平方呎更小，因此只需要2至3名員工。在選品上，集團商品數量約10,000款，只佔傳統零售店的20%，更能聚焦購買力及降低複雜性，日常消耗品佔78%，並設有自家品牌，因此能降本增效。

由於零售業競爭激烈，Dollar General的利潤增長方式在多年來也吸引不同的競爭對手想要複製，比如Walmart在2011年開始在南部的農村開設了Walmart Express，門店大小只有平常的10%，旨在跟Dollar General正面競爭，但是到2016年，他們關閉了所有的商店，把總共102家中的41家賣給Dollar General。Walmart失敗的地方在農村鄉郊地區經營小店的模式跟經營超市完全不同，儘管在採購上有優勢，但供應鏈上並沒有很好的結合。可見這種表面看似簡單、門檻低的經營模式也隱含了各種複雜的細節，在保持所有產品低價（不超過5美元）的同時，維持長期穩定增長實屬不簡單。

簡潔運營模式 降本增效

最後，雖說集團商業模式穩定，但目前全球供應鏈成本上升也為其帶來壓力，加上隨着開店擴張或不可避免地進入競爭對手的市場，在創造增量機會的同時可能會降低利潤水平，因此未來或不會像過去30年的發展那麼美好；但在需求能長期維持下，加上規模效益有持續改善空間，相信也能保持穩定的盈利增長。

（簡志健為博立聯合創辦人、中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；為證監會持牌人士，執筆時筆者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]

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