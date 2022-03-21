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經濟
2022年3月21日星期一
環球經濟數據
盈富上周吸逾80億元創新高 買入沽出額同破單日紀綠 業界指ETF也遭短炒
陳茂波：港股不存在系統性風險
中金：港股前期恐慌式拋售或將結束
騰訊本周放榜 分析：金融業務拆骨影響不大
何猷龍發起SPAC申在港上市
油價漲 沙特阿美上調投資支出預算
投資界：港股成功觸底 視乎穩增長政策成效
尚渤投資管理Jason Brady：美加息不利經濟 勿低估衰退風險
黃金交易商Rotbart：美滯脹風險增 金價今年看2500美元
瑞科生物 宜長線投資 主攻內地HPV疫苗 商業化最快2025年
話你知：何謂二價、四價、九價疫苗？
平保代理改革 今年擴至全營業部 姚波：壽險改革初見成效
中石化煉化 今年新簽合同目標600億
紫金礦業去年賺157億 按年增1.41倍
銅鈷量價齊漲 洛鉬去年純利飈1.2倍
港企製新型濾芯 5分鐘滅新冠病毒
專攻專業客 料年內收支平衡
張兆聰：經濟盈利未配合 港股中線難樂觀
陳智鑾：「甩名」首置可省稅 小心計算供款壓測
環球經濟數據
劉思明：中概股回歸 港交所購28482
張兆聰：內房風險退 平保最受惠
伍禮賢：藍月亮估值吸引 目標5.8元
簡志健、傅可怡：美國「十元店」長期成功有法
《幫你格價》：緊貼加息步伐 敘做美元定存
沈永年：銀行監管放寬 利內地樓巿回春
梁振輝：累計跌幅大 日圓或反彈
區偉志：中國式NFT投資價值低
陳大為：加息雖弱 債巿仍受夾擊
陸振球：股巿短線利好 小心經濟衰退
陸振球：股神「高追」西方石油的啟示
林少陽：劉鶴確認保經濟 政策底已見
技術取勝：長和重上250天線
謝偉銓：淺談地契建築規約期限
李聲揚：樂觀者最後會勝利
蔡金強：戰爭、饑荒和滯脹
徐家健：石油禁運拖垮俄經濟否 中國取態關鍵
艾雲豪：意式狂迷的浪漫和血腥
李順威：美加息股市反升 沽貨的已沽
劉思明：勿亂追波動股 建滔有支持
何啟聰：恐慌情緒紓緩 騰訊牛證吼64345
瑞銀亞洲：明天放榜炒業績 小米牛選56130
摩根大通亞洲：波動市揀長年期 恒指可Call 27627
周顯：今天的貴族要學6種生存技巧
張佩儀：斜槓青年常炒散 整合積金便管理
王弼：儲局通脹扯白旗 短期利股市
曾淵滄：建滔建板息高可避險
湯文亮：蓬佩奧要不要食減肥藥？
陳永傑：美國加息 進退維谷
廖偉強：代理有望收復失地
布少明：加息對樓市影響微
馬泰陽：疫情若受控 樓巿信心回復
十大屋苑單位 首季估價九成跌 疫情肆虐 第一城中層2房估值兩個月蒸發8%
富嘉花園3房估值跌穿900萬
MALIBU兩房920萬沽 9個月賣平4%
柏傲莊III累積取消交易撲170宗 共涉28億元
別樹華軒地舖傳減價24%沽
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
海濱南岸個半月交投破蛋
泰國澳洲退休「後花園」
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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盈富上周吸逾80億元創新高 買入沽出額同破單日紀綠 業界指ETF也遭短炒
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張兆聰：經濟盈利未配合 港股中線難樂觀
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環球經濟數據
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伍禮賢：藍月亮估值吸引 目標5.8元
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《幫你格價》：緊貼加息步伐 敘做美元定存
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區偉志：中國式NFT投資價值低
陳大為：加息雖弱 債巿仍受夾擊
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陳永傑：美國加息 進退維谷
廖偉強：代理有望收復失地
布少明：加息對樓市影響微
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