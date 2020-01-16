何猷龍發起SPAC申在港上市

【明報專訊】再有SPAC（特殊目的收購公司）加入本港戰團，據港交所（0388）網站資料顯示，黑桃亞洲特殊目的收購有限公司已遞交上市申請，發起人為新濠國際（0200）主席何猷龍（圖）旗下家族辦公室黑桃資本及中銀香港資產管理，獨家保薦人為瑞銀。瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國回覆本報查詢透露，是次上市擬集資10億至15億元，黑桃資本及中銀香港分別持有B類股份90%和10%，預料最快4月底掛牌上市。
瑞銀：擬集資10億至15億元
黑桃亞洲表示，將集中在大中華地區的娛樂、生活方式和醫療保健的相關行業，並專注於致能技術；品牌、產品或服務；及媒體相關的公司作為收購目標。黑桃資本去年完成一家美國SPAC Black Spade Acquisition Co（美：BSAQ）的首次公開發售 ，其併購目標主要針對大中華地區以外公司。黑桃亞洲為本港第11家SPAC申請上市，亦為瑞銀至今第三個在港擔任SPAC上市保薦人的項目。
料最快4月底掛牌上市
黑桃資本自2017年10月成立以來投資多家公司，尤其是在大中華區投資信息技術、醫療及綠色能源領域，包括曾向卓智醫療投資並於今年3月成為其主要股東；於2018年發行2020年到期的20億澳門元3.1%債券，為首家以澳門元計值的債券發行人；管理何猷龍於澳能（1183）中合共1080萬元的投資。