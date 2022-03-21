陳茂波：港股不存在系統性風險

總淡倉佔總市值1.3% 與長期平均相若

他指出，當局一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，亦不存在系統性風險。陳茂波又提及，按目前形勢來看，首季本港經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化。踏入第二季，主導經濟的關鍵仍然是控疫防疫的進度與成效。政府將保持堅定的執行力，同時統籌並兼顧好疫情防控和社會及經濟狀况，採取更加有效措施，最大程度減少疫情對社會及經濟的影響。

在穩住經濟方面，港府自第五波疫情以來「前後護航」，冀發揮更大力量以穩住企業，特別為佔香港企業總數98%、聘用了私營市場45%勞動力的中小企，提供稅費減免、優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」、推出新一輪保就業計劃等支援措施；穩住中小企同時穩住經濟元氣和韌性，更重要為穩住就業。