押注大宗商品能源股 對冲基金大賺

標普500能源股今年累漲30%

全球需求增加，加上俄烏衝突使供應趨緊張，大宗商品成為明顯的贏家。紐約期油此前一度升穿每桶130美元的接近14年高位。在油價飈升推動下，標普500能源股今年以來累計上漲30%，升幅遠超大市（見圖）。

其他大宗商品價格也大幅攀升。小麥期貨因供應緊張而創多年高位，鋁價最近也創歷史新高。CNBC引述知情人士稱，主要投資於貴金屬礦商、資源勘探及開採公司的對冲基金Equinox Partners，今年迄今的回報率已超過14%。

對冲基金：金屬是未來能源

Equinox Partners投資總監Sean Fieler表示，資源股是很好的通脹及地緣政治對冲工具，這是長期的投資，金屬就是未來的能源。由於新能源汽車愈趨流行，帶動了鈷、鎳、鋰、錳等金屬價格上漲。

一些著名投資者近期大手入市。「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（美：BRK.A）（美：BRK.B）上周繼續從市場買入大量西方石油（Occidental Petroleum）（美：OXY）股票。最新申報文件顯示，巴郡在上周一至周三再買入1810萬股西方石油，每股購入均價為54.41美元，購入成本約9.85億美元。

巴郡目前持有1.36億股西方石油普通股，全部是3月初以來陸續購入。這些持股佔西方石油流通股的13%以上，持股總值72億美元。

巴郡近期大手增持西方石油

巴郡另持有西方石油大量認股權證，有權以略低於每股60美元的行權價，再購入近8400萬股。這些認股權證，是巴郡於2019年助西方石油收購美國油氣勘探生產公司Anadarko的交易一部分。若連同這些認股權，巴郡對西方石油的持股幾乎達22%。

由於油價觸及多年高位，西方石油的股價今年飈升80%以上。巴郡A類股上周三首次收報於50萬美元以上。

有「揀股王」之稱的美國對冲基金名宿庫珀曼（Leon Cooperman）早前表示，能源股相對於大宗商品價格來說比較廉宜，加拿大天然氣生產商Tourmaline Oil（加：TOU）及能源公司Paramount Resources（加：POU）是他的愛股。

[企業地球村]