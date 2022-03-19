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2022年3月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港首家SPAC上市 首日跌3.2% 僅約1750萬元成交 分析：難與一般IPO比較
中電信計劃分拆雲業務上市
招行全年多賺23％ 派息增21％
轉做檢疫酒店 華大去年轉賺6600萬
本地股撐起 恒指低位曾彈逾700點
銀公：人才流失嚴重 政府須取好平衡
疫情令李寧銷售增幅降至兩成 去年多賺1.36倍 績後股價挫5%
新奧能源收入增 去年多賺23%勝預期
傳內地監管部門 要求微信支付納金控公司
上季儲值支付工具交易升逾三成
建滔張國榮︰天然氣價上升帶來成本壓力
平保︰目前股價被市場低估
香港小輪去年純利按年增3.45倍
美按揭利率破4厘 3年最高 聖路易斯行長：今年應加息12次
GameStop擬推NFT市集
Volatility Shares 推標指最波動成分股ETF
金利來口罩廠 唔夠一年結業
藍塘傲2房特色戶實呎2.8萬破頂 高舊紀錄兩成 放寬按保後CCL重上180大關
陳果1490萬沽囍滙2房 低3年前同類逾一成
億京等九展申建3幢177萬呎商廈 盼寬建築物高度限制 設12萬呎展覽館
屯門限呎地下周五招標 最高估值90億
會德豐首季暫沽約60伙 套現16億
港地少富人多 超級豪宅受捧
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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港首家SPAC上市 首日跌3.2% 僅約1750萬元成交 分析：難與一般IPO比較
中電信計劃分拆雲業務上市
招行全年多賺23％ 派息增21％
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