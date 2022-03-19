會德豐首季暫沽約60伙 套現16億

黄光耀透露，連同合作項目，集團今年累沽約60伙、吸金約16億元，其中與信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，期內售約40伙、吸金約6.5億元；另有「亞洲樓王」之稱、九倉（0004）和南豐發展，會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，1月時售出1伙4房分層戶，成交價逾5.83億元。至於部署今年推出的4個新盤，包括啟德MONACO MARINE、藍田KOKO HILLS第3期、以及兩個位處啟德跑道區的合作項目，總共涉約2000伙。

曦臺4房特色戶3708萬沽 實呎破3萬

成交方面，綜合市場資訊，3月迄今整體新盤成交暫僅錄約60宗，但不乏特色戶成交；宏安地產（1243）旗下已屆現樓的油塘曦臺，售出第1座35樓A室，實用1229方呎4房特色戶、連77方呎平台，成交價3707.6萬元、實呎3.01萬元。億京大埔白石角現樓海日灣II，亦以1194萬元售出9座20樓C室，實用616方呎2房連儲物房間隔、連318方呎天台，實呎1.93萬元。此外，西南九龍長沙灣維港滙II，昨日新沽出2伙，包括3B座25、27樓實用315方呎D室，同屬1房間隔，成交價835.27萬、848.71萬元，實呎2.65萬及2.69萬元。