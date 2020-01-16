億京等九展申建3幢177萬呎商廈 盼寬建築物高度限制 設12萬呎展覽館

據城規會文件顯示，申請地點位於九龍灣展貿徑1號，地盤面積約23.98萬方呎，億京等擬以不多於地積比率約7.4倍發展，計劃興建3幢樓高23至25層高的商廈，建築物高度限制由現時的100米（主水平基準以上．下同），放寬40%至最高140米，其中第1及2座商廈相連設計，第3座商廈為獨立商廈，並與第1及2座有不少於30米的樓宇間距。

未提及會否仍設表演場地

項目的3幢商業大廈設有3層平台層，將作為工業展覽及商業零售，其中一層為平台花園及兩層地下層為停車場及機電設施之上。另按地契，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位。整個發展總樓面約177.47萬方呎，與現有發展的總樓面相同。值得留意，現時九龍灣國際展貿中心內有多個表演場地，如匯星、Music Zone等，申請人未有提及新發展方案中會否仍設有表演場地，本報向億京查詢，億京回覆暫未有定案。

希慎華懋加路連山道商業地申增2%樓面

另銅鑼灣大地主希慎（0014）伙華懋去年5月以197.78億元、每方呎樓面地價18,374元中標銅鑼灣加路連山商業地，新近亦向城規會申請增加發展樓面約2%，令整個項目總發展樓面達109.79萬方呎，較去年政府出售土地時，最高可建樓面約107.6萬方呎，增加約2萬方呎或2%。

據城規會文件顯示，上述地點位於銅鑼灣加路連山道內地段第8945號，地盤面積15.93萬方呎，申請人擬以地積比率約6.89倍發展，計劃興建3幢樓高16至24層高（另設5層地庫）、90至135米的商廈（主水平基準上）。

文件又顯示，第1及2座商廈的地庫一層至5樓將作商業用途，5樓部分作演藝及文化設施，而2樓將設城市公園及橫跨地盤內擬議道路的景觀天橋，並延至通往利園6期的擬議行人天橋；項目另設社會福利設施，將設於第3座地下低層至1樓。