藍塘傲2房特色戶實呎2.8萬破頂 高舊紀錄兩成 放寬按保後CCL重上180大關

明報記者 容婌維

放寬按保政策令逾千萬元物業買家首期大減，個別買家更選擇在疫下以破頂價入市。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳藍塘傲6座頂層連天台特色戶，實用面積620方呎、連836方呎天台，2房1套間隔、望海景，以1738萬元成交、實呎28,032元，呎價創屋苑二手新高。原業主2017年4月以約1363.57萬元向發展商一手買入，持貨約5年，帳面獲利374.43萬元或約27％。

2房1套1738萬沽 5年升27%

翻查資料，屋苑對上一個二手呎價最高紀錄於上月錄得，一個高層標準戶以實呎22,508元成交；換言之，上述成交呎價將屋苑二手呎價紀錄推高5524元或約24％。新按保政策下，上述樓價1738萬元的單位，最高可承做960萬元或約55％按揭；即買家可以低至778萬元首期即可入市，較未寬按前需869萬元少91萬元或約一成。

新一波疫情於2月急劇惡化，具體反映2月21日至27日市况的CCL稍為回穩。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，財政司長陳茂波2月底發表的財政預算案，公布放寬按保成數，刺激今周CCL七大指數回升，其中CCL最新報180.75點，按周升0.49%，連升兩周累升0.93%。黃續稱，上周CCL四大整體指數齊反彈屬技術性，而本周齊回升相信屬政策性，惟短期卻受阻於疫情未退，料CCL短期走勢仍會下調，但相信調整幅度有限，目標繼續下試176點低位。

代理指周末預約睇樓近6周新高

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國聯儲局開展加息步伐，上調利率0.25厘，屬市場預期之內，暫時對本港樓市影響不大。陳又稱，有部分買家逐漸適應疫情生活，借勢出動睇樓向業主「鋤價」，帶動周末預約睇樓量做好。

根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1060組客戶於周末預約睇樓，按周再升5.0%，連升兩周，創近6周最多。陳預期壞消息盡出後，市場情緒開始回穩，二手市况將逐步好轉。