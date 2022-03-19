美按揭利率破4厘 3年最高 聖路易斯行長：今年應加息12次

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨表示，聯儲局今年應加息12次，以向公眾展示遏抑通脹的決心。這意味他認為聯儲局今年應加息至3厘以上，令各種借貸成本相應提升。聯儲局此前公布的點陣圖顯示，其準備在今年再加息6次，即加息至兩厘。

日圓跌至119.39 6年新低

英、美加息之際，日本央行昨維持超寬鬆貨幣政策不變，並警告烏克蘭危機可能威脅經濟復蘇。日圓兌每美元跌至119.39，屬6年新低。俄羅斯央行昨維持關鍵利率在20厘水平，並警告經濟經歷大規模結構轉變，存在相當大不確定性。俄羅斯政府此前已通過美元完成主權債券利息支付，避免外幣債務違約。目前俄烏談判陷僵局，國際油價繼續在每桶100美元以上徘徊。美股三大指數早段個別發展，道指回落，納指升0.5%，中概股向上。

國際油價100美元以上徘徊

聯儲局在新冠疫情期間實施的超級寬鬆政策，美國30年期固定按揭平均利率在去年1月曾觸及2.65厘的歷史低位，全年超過一半時間都低於3厘。加息前的美國按揭利率已持續向上，今年初平均升至3.22厘。最新公布的每周平均按揭利率，基本上是聯儲局周四凌晨宣布加息四分之一厘前綜合數據。這意味當聯儲局在未來幾個月繼續加息，按揭利率可能進一步提升。

按揭利率與美國10年期國債孳息率密切相關，後者通常與聯儲局的聯邦基金利率同步上升。按揭利率及各種消費貸款利率，都會令消費者感受到聯儲局的政策變化。美國銀行業按聯儲局的聯邦基金利率互相借貸，繼而影響到各種消費者和企業債務的借貸成本。

借貸成本上漲，可能為潛在業主帶來挑戰。對上一次美國30年期按揭利率超過4厘時，美國住宅樓價中位數為27.7萬美元（約216萬港元），較現時低26%。

根據Realtor.com的數據，以一套價值37.5萬美元（約292.5萬港元）、按揭利率為4厘的住宅為例，目前每月的還款額，會比2020年12月按揭利率仍處於接近歷史低位時多出220美元（1716港元）。如果付首期兩成，30年期的供款額將增加7.92萬美元（約61.8萬港元）。

樓價292萬 30年供款增61.8萬

較高的按揭利率已開始影響置業貸款的需求。美國2月的按揭貸款申請與去年同期相比下降3.9%。聯儲局過去數月減少購入按揭抵押證券（MBS），已推動利率穩步上升。投資者對MBS的需求減弱，促使貸方提高他們為投資者提供的回報，意味貸方須提高其收取的按揭利率。

當聯儲局試圖透過提高借貸成本來遏抑物價飈升，信用卡及汽車貸款利率等，亦會隨聯儲局利率上漲。這意味物價及借貸成本升幅，正抹去上班族的工資增長，有可能影響潛在的消費。部分家庭可能無法再負擔置業或供車，並減少借貸消費，可能會令經濟增長放緩。此外，企業由於借貸成本上漲，在擴張業務時也會趨於審慎。不過由於烏克蘭危機為經濟增長前景帶來不確定性，有可能會緩和利率的升勢。

（綜合報道）

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