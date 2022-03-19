香港小輪去年純利按年增3.45倍

今年投資4000萬在港開設首間醫美中心

集團收入去年增長17.25%至2.44億元，主要由於船廠收益增加所致。去年集團商舖毛租金收入約1.06億元。於去年，「城中匯」商舖已全部租出。「亮賢居」及「嘉賢居」商舖出租率分別97%及89%。

「港灣豪庭」及 「逸峯廣場」出租率分別為84%及99%。去年渡輪、船廠及相關業務錄得860萬元溢利，相對2020年則虧損約1790萬元。

集團與帝國集團各佔五成股權的「帝御」合營發展項目，第一期「帝御•金灣」、第二期「帝御•星濤」以及第三期「帝御•嵐天」 開售至今，已售出1745伙住宅單位，佔總數約98%，銷售金額合共約86億元，即每平方呎實用樓面面積平均售價超過1.54萬元，預期將於今年中分批交付買家使用，交樓後物業銷售收益將會獲得確認。

香港小輪已計劃於今年中在尖沙咀開設1萬多平方呎樓面面積的醫美診所和高端美容服務中心，提供塑形緊致提升、美白抗衰老、皮膚改善及體型管理等服務，預計年內有關投資金額為4000萬元，並預告未來幾年將再投入數倍的投資金額。