疫情令李寧銷售增幅降至兩成 去年多賺1.36倍 績後股價挫5%

明報記者 周綺琪

李寧昨日開市前公布業績，績後股價走弱，全日跌5.2%。

集團去年收入約225.73億元，按年升56.1%，稍勝預期的211億元。當中中國市場仍佔李寧絕大部分收入，去年貢獻約222.76億元，按年增長56.4%，佔收入比重達98.5%；國際市場收入按年升34.5%至2.96億元，佔整體收入僅1.3%，收入增長仍主要依靠本土市場帶動。

內地銷售點5935個 較上季淨增132個

截至去年12月底止，李寧國內銷售點數目達5935個，較上一季末淨增加132個；本年至今淨增加23個。至於年內李寧YOUNG銷售點數量共計1202個，較上一季末淨增加65個；今年目前為止則增加181個。

對於近期內地多個主要城市爆發新冠疫情，李寧首席財務官曾華鋒表示，集團在疫情爆發前業務表現良好，甚至比去年下半年為佳；惟受疫情影響，相信本周銷售將由原先30%高段增長，下降到10%至20%中高段增長，目前仍難以估計疫情再擴散對整體業務的影響。

料今年純利增10%至20%高段

曾華鋒續稱，基於疫情不確定因素，集團預計今年收入將按年錄得10%高段至20%低段增長；純利則料按年錄10%至20%高段增長。

集團聯席行政總裁錢煒（高坂武史）補充，目前供應鏈未見受疫情影響，但集團會預備各種方案應對疫情。他續指，現時線上、線下銷售表現均超出集團預期，惟疫情仍存在不確定性，集團將密切關注疫情發展，並在未受疫情影響的地區把握營商機會，同時發展線上等不同渠道銷售。