銀公：人才流失嚴重 政府須取好平衡

她又提到，現時疫情主導本地經濟發展，冀全民強檢等防疫措施實行後可控制好疫情，本地經濟有望在下半年反彈。

嚴厲的「清零」封關政策被批評已久，禤惠儀指業界目前出現嚴重人才流失問題，不少海外人才赴港工作困難重重，加上疫情至今逾兩年，本來在港工作的外國人亦有意回國探親等，情况愈趨迫切，亦阻礙香港與國際接軌。她期望本地疫情盡快變回穩定，而政府在抗疫、挽留人才和經濟發展之間能取得更良好的平衡。

稱第五波疫情打擊 壞帳有上升風險

美國聯儲局日前一如預期加息，港元拆息亦連日上升，她表示，近期拆息上升主要原因除了美國加息外，亦反映季結需要。她續指，現時本地資金充裕，銀行體系總結餘約3000億元 ，認為港息會較美息滯後，亦未看到最優惠利率或按揭息率有上升壓力。

她又提到，第五波疫情下本港經濟受打擊，銀行壞帳情况有上升風險，不過目前壞帳比率相當低，相信存在一定緩衝地帶，可確保資產質素維持在健康水平。