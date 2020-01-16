本地股撐起 恒指低位曾彈逾700點

港股三大指數 終止4周連跌

國指昨跌0.56%，報7366點；科指跌1.92%，報4484點。中資股本周大起大落，惟本地股表現較穩，昨日亦撐起大市，九倉置業（1997）昨升3.9%，一周累升逾11%。長和（0001）昨績後升3.8%，新世界（0017）升3.1%，國泰（0293）、恒地（0012）、長實（1113）及恒隆（0101）均升逾2%，及新地（0016）升1.9%。

全周計科技股仍然領升，京東（9618）及美團（3690）分別累升15.4%及13.2%，但兩者年初至今仍大幅下跌。恒指續高於10天線（20,484點），但受制於20天線（21,702點）。至今晨零時，恒指夜期報21,938點，高水526點。

恒指夜期高水526點

瑞信發表策略報告表示，重申對中國資本市場「增持」評級，指估值水平顯示出買進的信號。該行相信內地政府需時處理新冠新一波的疫情，但料內地會進一步放鬆貨幣政策，同時料房地產市場不會進一步轉壞。瑞信指出，內地科技股預測市盈率估值便宜，盈利修正已處於低谷。該行同時指出，可以留意內地消費品牌企業，首選的股份包括華潤啤酒（0291）及申洲國際（2313）。